BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat scharfe Kritik an einem möglichen Moskau-Besuch des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban geübt. "Der Besuch von Ministerpräsident Viktor Orban in Moskau findet ausschließlich im Rahmen der bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und Russland statt", teilte der Außenbeauftragte der Europäischen Union mit. Ungarn habe derzeit zwar die rotierende EU-Ratspräsidentschaft inne. Diese sehe jedoch keine Vertretung der Union nach Außen hin vor. Diese Aufgabe liege auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs bei EU-Ratspräsident Charles Michel und auf Ministerebene bei ihm.

Orban hatte am Morgen mit einem Post auf der Plattform X Spekulationen befeuert, nach einem Besuch in Kiew auch nach Moskau zu reisen. "Man kann Frieden nicht von einem bequemen Sessel in Brüssel aus schaffen", schrieb er ohne auf eine mögliche Russland-Visite einzugehen.