Weiteres Spitalsprojekt in Polen PORR baut Regionalkrankenhaus Kielce aus PresseinformationWarschau/Wien, 05.07.2024 – Mit einem neuen Krankenhausprojekt in Polen demonstriert die PORR erneut ihre Expertise im Bau von Gesundheitseinrichtungen. Neben aktuellen Projekten in Wrocław und Stettin errichtet sie im regionalen …