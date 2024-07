München (ots) - Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) wächst auf 1.200

Mitglieder. "Diese stolze Zahl zeigt, wie attraktiv das Genossenschaftsmodell

bis heute ist", sagte GVB-Präsident Gregor Scheller am Freitag in München,

rechtzeitig zum Internationalen Tag der Genossenschaften, der am Samstag, 6.

Juli, gefeiert wird.



Das 1.200. Mitglied ist die Pabst Pflanzenbau eG, die im Juni 2024 gegründet

wurde. Die Genossenschaft mit Sitz in Vierkirchen im Landkreis Dachau wickelt

den Verkauf der selbst erzeugten landwirtschaftlichen Produkte und Erzeugnisse

der Pabst Einzelbetriebe ab. Mithilfe der Vermarktungsgenossenschaft sollen

Verwaltung und Abrechnung erleichtert und die Verhandlungsposition gegenüber

Abnehmern verbessert werden. Zudem übernimmt die Genossenschaft die Aufbereitung

und den Transport der Produkte an die Endkunden. "Genossenschaften bieten

Lösungen für die unterschiedlichsten Herausforderungen. Sie bringen Menschen mit

gleichgerichteten Interessen zusammen und liefern einen Beleg dafür, dass das

Ganze mehr ist als nur die Summe seiner Teile", betonte Scheller.







Gründungsboom bei Genossenschaften. In dieser Zeit sind 76 Genossenschaften

gegründet worden. Allein im laufenden Jahr waren es bis zum 30.06.2024 bereits

22 neue Genossenschaften - ein Großteil von ihnen Wärmegenossenschaften, die

ihren Mitgliedern dezentral aus regenerativen Quellen kostengünstige

Wärmeenergie zur Verfügung stellen. Genossenschaften bekennen sich zu ihrer

jeweiligen Region, halten die Wertschöpfung dort, bieten sichere Arbeitsplätze,

zahlen Steuern und fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt.



Zu den Mitgliedern des GVB gehören unter anderem 184 Volksbanken und

Raiffeisenbanken. "Die Genossenschaftsbanken versorgen sämtliche Regionen

Bayerns mit Finanzdienstleistungen und stellen autark Liquidität für Mittelstand

und Privatpersonen zur Verfügung." Auch dies, so lobt Scheller, sei ein

wesentlicher Beitrag dazu, das Zusammenleben zu gestalten und somit einen

konstruktiven Beitrag zur weiteren Entwicklung des Freistaats zu leisten. Circa

460 Millionen Euro haben allein die Volks- und Raiffeisenbanken im vergangenen

Jahr an Steuern gezahlt. Zudem haben sie insgesamt rund 16 Millionen Euro an

Vereine und Initiativen in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet gespendet.



Der GVB unterstützt seine Mitglieder nicht nur durch Prüfung, Beratung,

Interessenvertretung und Weiterbildung, sondern auch durch den Aufbau von

Netzwerken und Kooperationen. "Unser Ziel ist es, die Genossenschaften

bestmöglich zu fördern und ihre Innovationskraft zu stärken, damit sie auch in

Zukunft erfolgreich und wettbewerbsfähig bleiben", betonte Scheller. "Die

kontinuierliche Aufnahme neuer Mitglieder zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg

sind."



