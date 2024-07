Kaufenswerte Aktien – Juli 2024 „Kaufenswerte Aktien“ feiert mit der dreizehnten Ausgabe ihr einjähriges Jubiläum! In dieser Artikelserie konzentrieren wir uns auf attraktiv bewertete Qualitätsaktien als langfristige Investments. Und das erfolgreich mit einer Trefferquote von 78 Prozent und einem annualisierten Total Return von 15 Prozent bei unseren monatlichen Top Picks, deren Analysen mindestens sechs Monate zurückliegen. Bevor wir unsere neuen Favoriten des Monats Juli vorstellen, werfen wir einen Blick auf die Performance unserer bisherigen Qualitätsauswahl! So gut lief es im ersten Jahr Bis zur heutigen Ausgabe haben wir bei drei Aktien pro Artikel insgesamt 36 Aktien analysiert. Darunter haben wir eine einzige Aktie nach 11 Monaten sogar ein zweites Mal unter die Lupe genommen. Die Grafik zeigt, dass die meisten unserer gewählten Aktien schon nach kurzer Zeit eine positive Rendite abwarfen. Besonders erfreulich sind die acht Aktien mit zweistelligen Kursgewinnen. An der Spitze liegt die Aktie von Sweco mit einem Kursplus von 48 Prozent. Die Gesamtübersicht über alle kaufenswerten Aktien der letzten 12 Monate erhältst du exklusiv als Premium-Mitglied. Bereits kurzfristig entwickelten sich rund zwei Drittel unserer langfristig ausgewählten Aktien positiv. Nur fünf unserer kaufenswerten Aktien mussten zweistellige Verluste hinnehmen, wobei Burberry mit einem negativen Total Return von 30 Prozent seit Januar das Schlusslicht bildet. Zudem ist interessant, dass das durchschnittlich gewichtete Beta unseres fiktiven Portfolios bei 0,9 liegt. Das bedeutet, dass die kaufenswerten Aktien im Durchschnitt weniger volatil sind als der breite Gesamtmarkt und somit ein geringeres Risiko für überdurchschnittliche Kursschwankungen bergen. Wir investieren langfristig Da uns aber vor allem das langfristige Investieren am Herzen liegt, blicken wir in diesem Kapitel nun auf jene Aktien zurück, deren Analyse ein halbes Jahr oder länger zurückliegt. Hier liegt die Trefferquote der positiven Picks mittlerweile bei 78 Prozent. Nur noch vier der 18 Aktien liegen heute noch im Minus. Der annualisierte Total Return eines fiktiven Portfolios aus diesen Aktien läge bei 15 Prozent. Mit unserer Aktienauswahl verfolgen wir einen langfristigen Investmentansatz. Darüber hinaus haben wir in unserer Zwischenbilanz zum Jahresbeginn unsere Favoriten aus dem Vorjahr ausgewählt. Erfreulicherweise haben sich alle unsere erneut favorisierten Aktien seit Jahresbeginn überaus positiv entwickelt. Bechtle hatte bereits vor unserer Auswahl im August 2023 besonders stark performt. Total Return unserer Favoriten aus dem Vorjahr seit Jahresbeginn 2024. Unsere kaufenswerten Aktien der letzten zwölf Monate sind Rückblicke und nicht zwangsläufig Aktien, die wir auch heute noch für kaufenswert halten. Denn sowohl die Unternehmens-, Markt- und Bewertungssituation als auch unsere Einschätzung können sich seit unseren fundierten Analysen verändert haben. Unsere persönliche Einstufung als kaufenswert galt zum jeweiligen Zeitpunkt der Analysen. Alle unsere Artikel können dir aber auch heute noch für dein eigenes Research nützlich sein. Jetzt den ganzen Premium-Artikel auf Aktienfinder.Net lesen.