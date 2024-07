Rehburg-Loccum / Lübeck (ots) - Am 3. Juli 2024 haben die beiden

traditionsreichen Familienunternehmen frischli und Brüggen die Gründung eines

Joint Ventures beim Kartellamt angemeldet. Geplant ist die Gründung eines

eigenständigen Unternehmens, das sich darauf spezialisiert, erstklassige

Haferdrinks, Haferdrink-Konzentrate und funktionelle Haferprodukte zu

entwickeln, herzustellen und speziell im Lebensmitteleinzelhandel zu vermarkten.



Starke Synergien für den Markt der Haferdrinks





Mit diesem Meilenstein vereinen die zwei Unternehmen frischli und Brüggen ihreKompetenzen in den Bereichen Milch- und Haferverarbeitung, um innovative undhochwertige Haferdrinks herzustellen und die wachsende Nachfrage nachpflanzlichen Milchalternativen in Deutschland zu bedienen: frischli ist als eineder modernsten und leistungsstärksten Molkereien führender H-MilchherstellerDeutschlands. Brüggen ist führender Eigenmarkenspezialist für hochwertigeFrühstückscerealien und betreibt die größte Hafermühle in Deutschland. BeideUnternehmen arbeiten bereits seit Jahren erfolgreich und zuverlässig mitnamhaften Handelspartnern zusammen.Gemeinsam erfolgreichMit dem Joint Venture besiegeln die beiden Häuser ihre strategischePartnerschaft. "Die Gründung dieses Joint Ventures markiert einen bedeutendenSchritt in unserer Unternehmensstrategie, die auf nachhaltiges Wachstum undInnovation setzt", sagt Johannes Brüggen, persönlich haftender Gesellschafterbei Brüggen, zur Gründung des Joint Ventures. "Durch die Verknüpfung unsererjeweiligen Stärken und Erfahrungen sind wir bestens aufgestellt und setzengemeinsam neue Maßstäbe im Bereich der Haferdrinks." Dr. Timo Winkelmann,geschäftsführender Gesellschafter bei frischli, ergänzt: "Dieses Joint Venturewird es uns ermöglichen, unsere Marktposition zu stärken und unseren Kundeneinen noch größeren Mehrwert zu bieten."Innovative Technologien und moderne ProduktionDurch die Zusammenarbeit von frischli und Brüggen können die Kompetenzen derbeiden Unternehmen erfolgreich gebündelt werden: Das Joint Venture setzt aufmodernste und innovative Mühlentechnik, fortschrittliche Prozesstechnologie fürdie Hafer-Verflüssigung und eine hochmoderne Abfülltechnik. Dank der agilenProduktentwicklungs- und Innovationsteams ist die Entwicklung und Herstellungqualitativ hochwertiger und zukunftsweisender Haferdrinks gewährleistet.Voraussichtlich Anfang 2025 wird das Unternehmen, vorbehaltlich der Genehmigungdurch die zuständigen Behörden, seine operativen Tätigkeiten aufnehmen. Diebeiden Unternehmen frischli und Brüggen werden aber grundsätzlich weitereigenständig in ihren Feldern agieren.