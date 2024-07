Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Freitag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.610 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Continental und Sartorius, am Ende die Deutsche Börse, Rheinmetall und die Deutsche Bank."Das Kursniveau von 18.500 bis 18.550 Punkten stellte für die Marktteilnehmer keine große Hürde dar", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Damit ist das deutsche Börsenbarometer nicht mehr weit von seinen bisherigen Rekordkursen entfernt." Die Marktteilnehmer kauften am Wochenschluss insbesondere die Technologieaktien und positionierten sich weiterhin in den Aktien der Automotiveunternehmen. "Verkauft werden die defensiven Branchen, Banken und Versicherungsaktien.""In Anbetracht der Kursrekorde an den US-Aktienmärkten scheinen viele Marktteilnehmer Nachholpotenzial bei den deutschen Standardtiteln lokalisiert zu haben", so Lipkow. "Es wird sich zeigen, wie der Dax auf die heute noch anstehenden US-Arbeitsmarktdaten reagieren wird."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0831 US-Dollar (+0,17 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9234 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 87,38 US-Dollar; das waren 5 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.