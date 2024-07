Nachdem der EuroStoxx 50 Index seine Verlaufshochs aus 2021 bei 4.415 Punkten nachhaltig im Dezember 2023 überwinden konnte, folgte ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen am 138,2 % Fibonacci-Retracement, diese Kursmarke wurde im Anschluss schlichtweg überrannt, das Barometer legte an das nächsthöhere Ziel beim 161,8 % Fibo zu. Erst an dieser Stelle beendeten Bullen ihren Lauf und schickten das Barometer in eine gesunde Pause. Diese fällt auf Wochensicht bislang dreiwellig aus, was auf eine gewöhnliche Konsolidierung und weitere Anstiegschancen schließen lässt. Die Kursgewinne der letzten Tage verlaufen aber noch in dem seit April laufenden Abwärtstrend, der an dieser Stelle durchaus als bullische Flagge gewertet werden kann.

Trendbegrenzung im Visier