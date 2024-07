"Krones zeigt ein solides und starkes Wachstum im 2. Quartal, während viele andere Industrieunternehmen mit einer Seitwärtsentwicklung zu kämpfen haben", kommentiert Warburg-Analyst Stefan Augustin, der die Aktie weiter zum Kauf empfiehlt und sein Kursziel von 163 auf 170 Euro anhebt – auch weil die Bewertungen vieler anderer Unternehmen in der Branche aktuell wachsen.

In den kommenden Jahren will Krones weiter verstärkt in den Ausbau des Geschäfts investieren. Dabei setzt der Maschinenbauer seine Hoffnung auf das langfristige Wachstum des Lebensmittel- und Getränkemarktes. "Die Nachfrage der Krones Kunden nach nachhaltigen Maschinen und Anlagen, mit denen sich Ressourcen einsparen und CO 2 -Emissionen senken lassen, steigt stark an", so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Das obere Ende der anvisierten EBITDA-Marge von 11-13 Prozent wurden aufgrund angenommener Transformationskosten von rund 100 Basispunkten bis 2028 nicht angehoben. Diese Kosten stehen im Zusammenhang mit erhöhten Investitionen, die das Verhältnis von Kapitalkosten zu Umsatz auf etwa 4 Prozent erhöhen – ein Prozentpunkt mehr als in den Vorjahren.

Abschlag "nicht gerechtfertigt

Auch Berenberg-Analyst Benjamin Thielmann ist nach dem Kapitalmarkttag überzeugt und sieht bei Krones eine attraktive Kaufgelegenheit. "Krones wird auf der Grundlage unserer Schätzungen für das Jahr 2025 mit dem 10-fachen Gewinn gehandelt. Dies impliziert einen Abschlag von ca. 46 Prozent auf die für 2025 erwarteten Gewinne der Peergroup. Dies ist nicht gerechtfertigt und spiegelt unserer Ansicht nach eine attraktive Kaufgelegenheit dar."

Der Analyst setzt sein Kursziel bei 159 Euro fest, rund 27 Prozent über dem aktuellen Niveau,

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 125,4EUR auf Tradegate (05. Juli 2024, 13:28 Uhr) gehandelt.