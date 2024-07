BERLIN (dpa-AFX) - Langzeitarbeitslose sollen künftig einen Bonus bekommen, wenn sie einen regulären Job annehmen. Das kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei der Darstellung seiner Haushaltseinigung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) in Berlin an. So ein Prämienmodell solle verhindern, "dass es eine verfestigte Arbeitslosigkeit gibt", sagte Habeck.

Neue Regeln beim Bürgergeld