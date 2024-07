Bayern (ots) - Teilverkäufe von Immobilien werden von verschiedenen Anbietern in

den Medien stark beworben. Das Angebot richtet sich vor allem an Senioren, die

Liquidität benötigen und - insbesondere aufgrund ihres Alters - keinen Kredit

mehr aufnehmen können oder wollen. Versprochen wird finanzielle Freiheit durch

Umwandlung von Immobilieneigentum in Liquidität., vermeintlich ohne dabei die

Vorteile des Eigentums zu verlieren. Die Tragweite der mitunter komplexen

Vertragsbestimmungen erfasst man am besten durch eine Kombination aus

notarieller Beratung zu rechtlichen Fragen und einer unabhängigen Finanzberatung

zu wirtschaftlichen Folgen.



Rechtliche Folgen eines Teilverkaufs







verkauft einen Miteigentumsanteil von bis zu 50 Prozent an den Anbieter und

behält den restlichen Miteigentumsanteil für sich. Dafür erhält er einen sofort

auszubezahlenden Kaufpreis und ein lebenslanges Nutzungsrecht, üblicherweise in

Form eines im Grundbuch eingetragenen Nießbrauchs. Das Nießbrauchsrecht

ermöglicht dem Kunden die alleinige Nutzung der Immobilie unter Ausschluss des

Teilkäufers.



Aus diesem Grund wird teils damit geworben, der Teilverkäufer stünde

wirtschaftlich gesehen wie ein Alleineigentümer. "Zum Alleineigentum bestehen

jedoch erhebliche rechtliche Unterschiede", erklärt David Sommer,

Geschäftsführer der Landesnotarkammer Bayern. "Der Anbieter lässt sich das

Nutzungsrecht mit einem monatlichen Nutzungsentgelt ähnlich einer Miete für den

verkauften Miteigentumsanteil vergüten. Ein Alleineigentümer hätte keine

monatliche Miete zu zahlen. Nichtsdestotrotz werden dem Kunden aber

typischerweise auch die auf den verkauften Anteil entfallenden

Instandhaltungskosten auferlegt, die sonst ein Vermieter tragen würde. Im Detail

kann sich die Kostenverteilung aber je nach Anbieter sehr unterscheiden. Daher

sollten insbesondere diese Vertragsbestimmungen im Vorfeld gründlich geprüft

werden."



Ein weiterer Unterschied zum Alleineigentum besteht im Hinblick auf eine spätere

Verwertung der Immobilie. "Da der beim Kunden verbleibende Miteigentumsanteil

auf dem Immobilienmarkt kaum verkäuflich ist, kann der Kunde nur unter

Mitwirkung des Anbieters verkaufen", so Sommer weiter. Zwar ermöglichen

Teilkaufanbieter in der Regel einen solchen Verkauf. Dies ist jedoch mit

weiteren Kosten verbunden. Häufig fällt nämlich eine Bearbeitungsgebühr für den

Verkauf an, die sich prozentual am Verkaufspreis bemisst (üblich sind zwischen 3

und 6 Prozent). Einige Anbieter lassen sich zudem einen Mindesterlös von bis zu

117 Prozent des ursprünglichen Teilkaufpreises garantieren. Wird dieser Seite 2 ► Seite 1 von 2



Sämtliche Teilverkaufsmodelle beruhen auf derselben Grundkonstruktion: Der Kundeverkauft einen Miteigentumsanteil von bis zu 50 Prozent an den Anbieter undbehält den restlichen Miteigentumsanteil für sich. Dafür erhält er einen sofortauszubezahlenden Kaufpreis und ein lebenslanges Nutzungsrecht, üblicherweise inForm eines im Grundbuch eingetragenen Nießbrauchs. Das Nießbrauchsrechtermöglicht dem Kunden die alleinige Nutzung der Immobilie unter Ausschluss desTeilkäufers.Aus diesem Grund wird teils damit geworben, der Teilverkäufer stündewirtschaftlich gesehen wie ein Alleineigentümer. "Zum Alleineigentum bestehenjedoch erhebliche rechtliche Unterschiede", erklärt David Sommer,Geschäftsführer der Landesnotarkammer Bayern. "Der Anbieter lässt sich dasNutzungsrecht mit einem monatlichen Nutzungsentgelt ähnlich einer Miete für denverkauften Miteigentumsanteil vergüten. Ein Alleineigentümer hätte keinemonatliche Miete zu zahlen. Nichtsdestotrotz werden dem Kunden abertypischerweise auch die auf den verkauften Anteil entfallendenInstandhaltungskosten auferlegt, die sonst ein Vermieter tragen würde. Im Detailkann sich die Kostenverteilung aber je nach Anbieter sehr unterscheiden. Dahersollten insbesondere diese Vertragsbestimmungen im Vorfeld gründlich geprüftwerden."Ein weiterer Unterschied zum Alleineigentum besteht im Hinblick auf eine spätereVerwertung der Immobilie. "Da der beim Kunden verbleibende Miteigentumsanteilauf dem Immobilienmarkt kaum verkäuflich ist, kann der Kunde nur unterMitwirkung des Anbieters verkaufen", so Sommer weiter. Zwar ermöglichenTeilkaufanbieter in der Regel einen solchen Verkauf. Dies ist jedoch mitweiteren Kosten verbunden. Häufig fällt nämlich eine Bearbeitungsgebühr für denVerkauf an, die sich prozentual am Verkaufspreis bemisst (üblich sind zwischen 3und 6 Prozent). Einige Anbieter lassen sich zudem einen Mindesterlös von bis zu117 Prozent des ursprünglichen Teilkaufpreises garantieren. Wird dieser