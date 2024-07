Reformkandidat gegen Hardliner

(Neu: 9. Absatz: Stimmen aus Teheran)



TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran läuft die Stichwahl um das Präsidentenamt. Rund 61 Millionen Menschen sind aufgerufen, zwischen dem im Land als gemäßigt geltenden Politiker Massud Peseschkian und dem Hardliner Said Dschalili zu wählen. Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei eröffnete am Morgen in Teheran die Wahl. Aus ihr soll der Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Ebrahim Raisi hervorgehen, der bei einem Hubschrauberunglück ums Leben kam.

Die Wahllokale sind bis 16.30 Uhr deutscher Zeit geöffnet, Verlängerung ist möglich. Mit ersten Ergebnissen wird Samstag gerechnet.