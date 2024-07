Feedback Company Visit: Operative Exzellenz bei branchenweit angespannten Lieferketten



Wir haben gestern die FACC in ihrer Heimat Österreich besucht und neben einer Tour durch die Produktionshallen auch die aktuelle Sicht des kürzlich bestellten CFOs Florian Heindl und des IRs Michael Steirer auf die Chancen und Risiken in der Luftfahrtbranche diskutiert.



Besichtigung der Produktion: Beim Rundgang durch die Werke 2, 3 und 4 konnten wir einen Einblick in die drei Segmente (Interior, Aerostructures, Engines & Nacelles) erhalten. Dabei beeindruckte uns insbesondere die Qualität der Strukturteile wie Winglets, die Robustheit und Leichtigkeit vereinen. In diesem Segment hat FACC zuletzt signifikante Profitabilitätsfortschritte erzielt, wobei weiterhin deutliches Potenzial bis zu den zweistelligen EBIT-Margen der Vor-Corona-Zeit besteht (EBIT-Marge 2023: 5,0%). Neben Volumeneffekten in Folge der geplanten Ratensteigerungen der OEMs sollten u.E. auch Effizienzmaßnahmen seitens FACC zu einem mittelfristigen EBIT-Niveau oberhalb von 7% beitragen.

Lieferketten als Dauerthema: Während die meisten anderen Branchen das Thema Lieferkette bereits hinter sich gelassen haben, verbleibt die Luftfahrtbranche in dieser Hinsicht weiterhin im Krisenmodus. Dies zeigte sich auch im Ausblick von Airbus, dem größten Kunden der FACC, der sein Auslieferungsziel aufgrund dieser Probleme für 2024 von 800 Flugzeugen auf 770 zusammenstrich und das geplante Produktionsziel von 75 A320F pro Monat von 2026 auf 2027 verschob. Hinzu kommt die geplante Akquisition seitens Boeings vom Tier1-Zulieferer Spirit Aerosystems. Im Zuge der Transaktion wird Airbus ebenfalls Teile der Produktion akquirieren und in die eigenen Systeme integrieren, was eine zusätzliche Belastung für die Produktion und Lieferfähigkeit bedeuten könnte. U.E. werden diese Einschränkungen mindestens noch bis zum Ende des Jahres 2025 anhalten, was sich auch für FACC in deutlich schwankenden Lagerbeständen und folglich Free Cashflows widerspiegeln dürfte.



Prognosen unverändert: Wir haben uns nach den Q1-Zahlen trotz der hohen Umsatzsteigerung (Q1/24: +24,4% yoy) weiterhin konservativ für das Gesamtjahr positioniert und zuletzt auf die anhaltenden Risiken in der Lieferkette hingewiesen (siehe Comment vom 13. Mai 2024). Die Prognosesenkung von Airbus und die Aussagen des FACC-Managements bestätigen uns in dieser Hinsicht, sodass wir die Top Line-Steigerung weiterhin in der Mitte der Management-Guidance prognostizieren (MONe: +12,8% yoy). Daher sollte eine abnehmende Wachstumsdynamik in H2/24 nicht überraschen. Ergebnisseitig dürfte FACC in den kommenden Jahren signifikante Fortschritte erzielen, indem Kosteneffizienzen, u.a. durch den Werksausbau in Kroatien, und Skaleneffekte aufgrund der positiven Erlösentwicklung realisiert werden.



Fazit: Auch wenn die Lieferkettenproblematik weiterhin das bestimmende Thema in der Luftfahrt bleibt und zu Fluktuationen in der FCF-Entwicklung führen dürfte, sind wir aufgrund der starken Nachfrage und dem Branchenwachstum für FACC positiv gestimmt. Der neue CFO scheint u.E. die richtigen Themen zu adressieren, damit das Unternehmen das mittelfristige Margenziel (8% EBIT-Marge) erreichen kann. Wir bestätigen Rating und Kursziel.







Die FACC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 8,18EUR auf Tradegate (05. Juli 2024, 13:34 Uhr) gehandelt.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 10,00 Euro



