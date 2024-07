Der BIST-100-Index (oder ISE 100), der die größten Unternehmen des Landes umfasst, konnte am Freitag erneut zulegen und notiert nur noch knapp unter seinem Allzeithoch von 11.088 Punkten. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex knapp 43 Prozent gewonnen und kommt für die vergangenen zwölf Monate sogar auf ein Plus von gut 78 Prozent.

Der weltweit erfolgreichste wichtige Aktienmarkt in diesem Jahr ist in der Türkei zu finden. Auch wenn es zu Beginn der Woche zu etwas Verunsicherung kam, setzte sich zuletzt doch der Optimismus durch. Die Aktienkurse des Landes werden angetrieben von der Hoffnung auf eine anhaltende Erholung der türkischen Wirtschaft und der relativen Schwäche der Lira , die türkische Aktien für ausländische Investoren attraktiver macht.

Insbesondere exportorientierte Unternehmen profitieren von der günstigen Wechselkurslage, die es ihnen ermöglicht, ihre Preise wettbewerbsfähig zu gestalten und so ihre Gewinne zu steigern. Am Freitag waren unter anderem die Titel der Schwergewichte Koc Holding und Turk Hava gefragt, die deutlich an Wert gewannen. Auf die Unternehmensgruppe Koc, die in Branchen wie Energie, Autos und Finanzen tätig ist, entfallen fast zehn Prozent des gesamten Exportvolumens der Türkei. Turk Hava ist die Muttergesellschaft von Turkish Airlines.

Anleger, die das Risiko eines Investments in Einzelaktien nicht eingehen wollen, können stattdessen beispielsweise auf den breit aufgestellten iShares MSCI Turkey ETF setzen, der seit 2006 besteht und auf eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,74 Prozent kommt. Der ausschüttende ETF hat in diesem Jahr 44,4 Prozent gewonnen und auf Sicht von zwölf Monaten 57 Prozent.

Mitte der Woche hatten überraschend gute Inflationszahlen für positive Stimmung am Markt gesorgt. Demnach hat sich die Inflation in der Türkei im Juni erstmals seit acht Monaten verlangsamt, was Hoffnungen auf eine baldige wirtschaftliche Entspannung weckt. Die aggressive Zinspolitik der türkischen Zentralbank scheint Früchte zu tragen.

Fazit

Gleichzeitig müssen sich Investoren jedoch des Risikos eines Investments in der Türkei bewusst sein, deren Aktienmärkte von der Politik und Wirtschaftstrends stark beeinflusst werden können. So sackte der BIST 100 am Montag um bis zu 2,8 Prozent ab, nachdem Finanzminister Mehmet Simsek ankündigte, eine Besteuerung von Aktiengewinnen in Betracht zu ziehen.

Die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik und die wirtschaftlichen Aussichten bleibt bestehen. Während einige Marktbeobachter optimistisch sind und von einer Fortsetzung des Bullenmarktes ausgehen, warnen andere vor den Risiken einer überhitzten Wirtschaft und den Folgen einer aggressiven Steuerpolitik. Trotz aller Unsicherheiten bleibt der türkische Aktienmarkt jedoch für Investoren attraktiv und das Investoreninteresse stark.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

