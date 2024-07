BERLIN (dpa-AFX) - Im Auswärtigen Amt sieht man den Ampel-Durchbruch zum Haushalt 2025 auch als Beitrag zur Stabilität Deutschlands angesichts geopolitisch herausfordernder Zeiten. "Es wäre unverantwortlich gewesen, über den Haushaltsstreit jetzt in Deutschland in Neuwahlen rein zu schlingern", hieß es von Vertrauten von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Berlin. "Das wäre alles andere als staatspolitische Verantwortung. Die Autokraten der Welt hätten eine Party gefeiert, wenn auch noch Deutschland im innenpolitischen Chaos versinkt.".

Weltweit seien Demokratien derzeit maximal herausgefordert, hieß es aus dem deutschen Außenministerium. Während in Frankreich eine politische Blockade drohe und der Ausgang der US-Wahl vollkommen unklar sei, "braucht es ganz besonders ein handlungsfähiges Deutschland". Angesichts harter Sparvorgaben vor allem des Bundesverfassungsgerichts müsse auch das Auswärtige Amt harte Einschnitte umsetzen. "Mit der jetzt erzielten Haushaltseinigung können wir aber die außenpolitische Handlungsfähigkeit absichern und Kontinuität gewährleisten", wurde versichert.