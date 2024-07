Nio hat bekanntgegeben, dass der Finanzvorstand Steven Wei Feng das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen wird. In der Pressemitteilung ist von persönlichen und familiären Gründen die Rede.

Übernehmen wird der bisherige Vizepräsident Stanley Yu Qu, der Feng künftig als CFO ersetzen wird. Qu war vor seiner Zeit bei Nio unter anderem beim Fahrzeugzulieferer Lear und dem Gebäudetechnikunternehmen Johnson Controls tätigt.

Rückzug in kritischer Wachstumsphase

Aktionäre sind über den unerwarteten Rückzug nicht begeistert, umso weniger, als dass das Unternehmen aktuell in einer kritischen Phase seines Wachstums steckt.

Einerseits kann Nio seine Fahrzeugverkäufe dank gesteigerter Produktion stark verbessern, andererseits ist das Unternehmen noch nicht profitabel und verbrennt deshalb mehrere hundert Millionen US-Dollar pro Quartal. Zuletzt lagen die liquiden Reserven bei 5,3 Milliarden US-Dollar.

Aktie verliert an Boden, Morgan Stanley beschwichtigt

Daher verliert die Aktie in der US-Vorbörse knapp drei Prozent an Wert. Im Windschatten von Tesla ging es zuletzt allerdings steil bergauf. Allein am Mittwoch hat das Papier 7,5 Prozent an Wert gewonnen.

Morgan-Stanley-Analyst Tim Hsiao, der laut des Ranking-Portals TipRanks allerdings als nicht sehr zuverlässiger Experte gilt, versucht zu beschwichtigen. Er räumt zwar ein, dass plötzliche Vorstandswechsel selten gute Neuigkeiten wären, erwartet aber nicht, dass der Rückzug des bisherigen CFOs zu Störungen führen würde.

Fazit: Das sieht nicht gut aus

Der bisherige Finanzvorstand von Nio verlässt das Unternehmen unerwartet und mit sofortiger Wirkung, übernehmen wird sein bisheriger Vize. Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig, denn einerseits steckt Nio aktuell in einer kritischen Phase und andererseits droht so das Momentum der letzten Tage abgewürgt zu werden.

Die Aktie ist ohnehin kein Kauf. Der E-Fahrzeughersteller lässt positive Margen und Gewinne bislang vermissen und verbrennt dafür jede Menge Geld. Es gibt für Anleger keinen Grund, sich hier zu engagieren, wenn man in Form von Mitbewerber BYD auch auf profitables Wachstum setzen kann.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die NIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 4,385EUR auf Tradegate (05. Juli 2024, 14:12 Uhr) gehandelt.