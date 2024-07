Seite 2 ► Seite 1 von 2

Langenfeld (ots) - Ein attraktiver Standort mit versteckten Tücken: ObwohlLiechtenstein mit seiner stabilen politischen Lage und den attraktivenSteuerregelungen lockt, stehen Stiftungsgründer oft vor unerwartetenHerausforderungen. So rät Sascha Drache, ein führender Experte im BereichStiftungsberatung und Stiftungsmanagement, seinen Kunden von einer Gründung inLiechtenstein ab. Warum er eine Gründung in Deutschland als sinnvoller erachtet,erklärt er im Folgenden.Stiftungen sind in vielen Situationen eine wertvolle Gründungsform, sei es zumSchutz von privatem oder betrieblichem Vermögen, zur Sicherstellung vonNachfolgeplanungen oder zur Erfüllung gemeinnütziger Ziele. In letzter Zeitzieht es immer mehr Stifter ins Ausland, insbesondere nach Liechtenstein. Grunddafür sind zahlreiche Angebote, die für eine besonders unkomplizierte undkostengünstige Gründung im Fürstentum werben und die liberalen rechtlichenRahmenbedingungen anpreisen. Diese Einschätzungen erweisen sich jedoch oft alsfehlerhaft, wie eine genauere Betrachtung zeigt. "Ein Steuerparadies mit laschenjuristischen Anforderungen klingt für Stiftungsgründer natürlich äußerstverlockend", erklärt Sascha Drache, ein führender Experte im BereichStiftungsberatung und Stiftungsmanagement. "Die Realität sieht jedoch andersaus: Oftmals ist es in Liechtenstein viel komplizierter und dadurch letztendlichauch teurer, eine Stiftung zu gründen. Viele Stifter bedauern im Nachhinein,sich nicht besser informiert zu haben.""Nur wenige verfügen über die notwendigen Informationen, um sich einunabhängiges Bild von den Vorteilen einer Stiftung in Liechtenstein zu machen",erklärt der Stiftungsexperte. Dieser Mangel an Aufklärung und Unterstützungtreibt letztlich seine Mission an: Als Experte im Stiftungswesen sieht es SaschaDrache als seine Aufgabe, Stifter auf die Gründung umfassend vorzubereiten.Dabei bespricht er auch die Möglichkeit der Liechtensteinischen Stiftung mitsamtaller Vor- und Nachteile.Grund 1: Gleiche Erbersatzsteuer-Regelungen wie in DeutschlandDie Gründung in Liechtenstein wird oft mit dem Argument der Steuerersparnisdurch die Vermeidung der Erbersatzsteuer für deutsche Familienstiftungengerechtfertigt. Diese Erbschaftssteuer fällt alle 30 Jahre an, basierend auf derAnnahme eines fiktiven Vermögensübergangs an zwei Kinder der nächsten Generation- inwiefern diese überhaupt existent sind, ist für die gesetzliche Regelungirrelevant.Liechtensteinische Stiftungen sind davon befreit - auf den ersten Blick also eingewaltiger Vorteil. Doch was viele nicht wissen: Deutsche Treuhandstiftungenbieten dieselbe Steuerbefreiung, ohne Einschränkungen oder Nachteile. Damit ist