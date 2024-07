Mannheim (ots) - Der INTER Konzern mit Sitz in Mannheim blickt auf ein

zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2023 zurück. Die gebuchten Bruttobeiträge im

Konzern stiegen erneut leicht an und auch das Eigenkapital wurde weiter

gestärkt. Der im Vergleich zum Vorjahr geringere Jahresüberschuss wurde

maßgeblich durch gestiegene Aufwendungen für Versicherungsfälle sowie eine

verringerte Kapitalanlagerendite beeinflusst.



Der Jahresüberschuss des INTER Konzerns ging auf 16,8 Mio. Euro (VJ: 24,9 Mio.Euro) zurück. Der Rückgang ergibt sich aus drei wesentlichen Einflussfaktoren.Zum einen gab es im Einzelergebnis der Bausparkasse Mainz AG im Vorjahr einenSondereffekt, der das Konzernergebnis mit mehr als 4 Mio. Euro positivbeeinflusste. Da dies ein Einmaleffekt war, ist dieser im Konzernergebnis für2023 nicht enthalten.Zum zweiten stiegen die Aufwendungen für Versicherungsfälle der deutschenINTER-Gesellschaften (plus 5,6 Prozent bzw. plus 42,2 Mio. Euro gegenüber VJ).Zuletzt entwickelten sich die seit einigen Jahren weitmarktüberdurchschnittliche Performance der Kapitalanlagen nach zweiaußerordentlich guten Jahren etwas weniger dynamisch (3,17 Prozent, VJ: 4,03Prozent). Die Erträge aus Anlagen in private Märkte gingen aufgrund derkonjunkturellen Entwicklung 2023 im Vergleich zu den Vorjahren zurück. Dennochkonnte insgesamt wieder ein sehr gutes Kapitalanlageergebnis erzielt werden.Gleichzeitig hält die INTER Kranken als mit Abstand größte Konzerngesellschaftan ihrer kundenorientierten Überschussverwendungspolitik fest. "In derKrankenversicherung haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr 93,7 Prozent dererwirtschafteten Überschüsse an unsere Kunden zurückgegeben. Das istbranchenweit erneut ein Spitzenwert und unterstreicht unsereKundenorientierung", so Vorstandssprecher Roberto Svenda.Die gebuchten Bruttobeiträge des INTER Konzern erhöhten sich um 2,7 Prozent auf975,3 Mio. Euro. Dieser Zuwachs resultiert sowohl aus dem Kompositgeschäft (plus5,3 Mio. Euro) als auch aus der Sparte Kranken (plus 14,6 Mio. Euro). DieBilanzsumme legte auf rund 11,6 Mrd. Euro (plus 2,4 Prozent) zu. DasKonzerneigenkapital stieg um 3,2 Prozent auf rund 597,3 Mio. Euro nach 578,6Mio. Euro im Vorjahr.Die Anzahl der angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns imInnen- und Außendienst betrug im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 1.614Personen (VJ: 1.638). Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in derDirektion in Mannheim lag zum Stichtag bei 936 Personen (VJ: 983).