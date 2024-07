Wir müssen also nicht immer den neuesten Trends hinterherjagen. Dauerinvestments mit stabilem Geschäftsmodell, kontinuierlicher Gewinnentwicklung und starker Marktstellung sind eine gute Alternative. Meist zahlen sie darüber hinaus sogar eine Dividende, die die Performance weiter verstetigt.

Der bekannte Fondsmanager Peter Lynch sagte einst in einem Vortrag : „Sie konnten zehn Jahre nach dem Walmart-Börsengang warten, um die Aktie zu kaufen und hätten ihr Geld immer noch um den Faktor 35 vervielfacht.“ Mittlerweile sind weitere Jahrzehnte vergangen und Walmart -Wertpapiere noch höher gestiegen, sodass sie sich seit 1980 bis heute um den Faktor 2.518 vervielfacht haben. Wer damals 10.000 USD investierte, besitzt heute 25.180.812 US-Dollar (05.07.2024).

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walmart Inc.!

Ein Beispiel dafür ist die T. Rowe Price-Aktie.

T. Rowe Price besitzt Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen wurde 1937 durch Thomas Rowe Price gegründet, der in Wachstumswerte investierte und damit große Erfolge feierte, weshalb er auch als „Vater des Growth-Investings“ bezeichnet wird.

Heute ist das Unternehmen in 55 Ländern aktiv und gehört mit 1,54 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen zu den größten Investmentunternehmen der Welt (Stand: März 2024). T. Rowe Price hat sich in Zeiten des passiven Investierens bewusst für die Beibehaltung hauseigener aktiver Fonds entschieden, da sie oft überdurchschnittlich abschneiden. Das Unternehmen bietet zusätzlich statt passiver aktive ETFs, die eine festgelegte Strategie verfolgen und noch günstiger sind.

Dies verschafft ihm einen Wettbewerbsvorteil, der sich auch in der Geschäftsentwicklung niederschlägt. So sind Umsatz und Gewinn in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) von 3.982 Millionen auf 6.460 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 1.215 Millionen auf 1.744 Millionen US-Dollar gestiegen. T. Rowe Price weist neben dem stetigen Wachstum hohe Gewinnmargen und Kapitalrenditen von zuletzt (2023) 27 Prozent beziehungsweise 14,2 Prozent auf. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 79 Prozent kaum verschuldet.

Stetig hohe Dividenden

T. Rowe Price zahlt quartalsweise eine Dividende, die in den vergangenen 38 Jahren stetig gestiegen ist, obwohl dazwischen vier Rezessionen und mehrere große Börsenrückgänge lagen. Aktuell liegt die Dividendenrendite noch bei 4,28 Prozent (05.07.2024). Steigt die Ausschüttung weiter, könnte die Rendite auf einen heute investierten Betrag in den kommenden Jahren noch höher ausfallen. Die Aktie ist aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 13 nicht teuer (05.07.2024).

T. Rowe Price ist ein ähnliches Dauerinvestment wie Walmart. 1989 notierte die Aktie zu 0,749 US-Dollar. Heute sind es 115,77 US-Dollar. Dies entspricht einer Performance von 15.357 Prozent. Wer damals also 10.000 US-Dollar investierte, verfügt heute über 1.545.661 US-Dollar. Der S&P 500 Index ist im selben Zeitraum nur 1.486 Prozent gestiegen (05.07.2024).

Fazit T. Rowe Price

Wie es Peter Lynch beschreibt, genügt es oft, gute Unternehmen einmal günstig zu kaufen und sie so lange zu halten, wie sie eine gute Marktstellung besitzen. Über einen langen Zeitraum wächst so ein kleines zu einem großen Vermögen heran.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion