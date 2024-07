Ludwigshafen (ots) - Ursa-Chemie und AbbVie gewinnen Responsible Care Preis 2024



Die chemisch-pharmazeutische Branche zeigt seit Jahren mit der Initiative

"Responsible Care", wie sie Verantwortung für den Schutz von Gesundheit, Umwelt

und Sicherheit übernimmt. Jährlich werden die besten Projekte ausgezeichnet. Der

diesjährige RC-Wettbewerb stand unter dem Motto "Sicheres und gesundes

Arbeitsumfeld". Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Chemieverbände

Rheinland-Pfalz wurden die Sieger nun vorgestellt.



Informationen und Mitmach-Angebote stärken Gemeinschaft





Das Unternehmen Ursa-Chemie in Montabaur setzt sich für die Gesundheit derBeschäftigten ein, schafft ein gesundes Arbeitsklima und sendet das Signal "Wirkümmern uns" auch an junge Leute. Neben Mitmach-Angeboten aktiviert undinformiert das Unternehmen über eine Mitarbeiter-App die Beschäftigten. Für seinbeeindruckendes und vielfältiges Gesundheitsmanagement, welches gesundheitlichePrävention und auch soziale Aspekte beinhaltet, erhielt das Unternehmen denMittelstandspreis. "Das Unternehmen schafft es, die Mitarbeitenden aktiveinzubinden und ein Gemeinschaftsgefühlt zu erzeugen", freut sich Dr. Christinevon Landenberg von den Chemieverbänden. Sie betreut den Wettbewerb inRheinland-Pfalz.Strukturiertes Gesundheitsmanagement durch KennzahlenLandessieger wurde das Pharma-Unternehmen AbbVie in Ludwigshafen mit seinemnachhaltigen Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Es sticht hervor durch seineStruktur und Stringenz. Die Juroren würdigten besonders den Aspekt derbetriebsärztlichen Frühintervention. "Das Projekt ist insgesamt sehr schlüssig,sehr konsequent weiterentwickelt und sehr beispielhaft für andere", so Dr. vonLandenberg.Über Responsible Care"Freiwillig mehr tun, als Gesetze und Vorschriften vorschreiben" ist das Mottovon Responsible Care: In Deutschland schon seit mehr als 30 Jahren.Für Spitzenleistungen streben die Unternehmen nicht nur nachindustriefreundlichen Rahmenbedingungen und globaler Wettbewerbsfähigkeit,sondern legen größten Wert auf die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden.Denn die Beschäftigten sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Das war dieLeitidee des diesjährigen Wettbewerbes.Die Sieger wurden aus vielen Einsendungen durch eine Jury ermittelt. Diesebestand aus einem Fachjournalisten, ein Präventionsexperte der BG RCI sowieeinem Aufsichtsbeamten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd.