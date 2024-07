Aktien New York Ausblick Nasdaq weiter auf Rekordjagd nach Arbeitsmarktbericht Nach der Feiertagspause steuern die New Yorker Börsen am Freitag auf einen freundlichen Wochenausklang zu. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung gab moderat positive Impulse. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den …