Insofern könnte der deutsche Leitindex durchaus etwas näher an sein im Mai erreichtes Rekordhoch bei knapp 18.893 Punkten heranrücken und so seinen jüngsten Abwärtstrend verlassen. Allerdings wird ein Treiber der jüngsten Rally bereits am Sonntag auf eine Probe gestellt. Denn wenn der rechtsnationale Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen bei der zweiten Runde der französischen Parlamentswahl wider Erwarten doch eine absolute Mehrheit erringen sollte, dürften die daraus folgenden, politischen Unwägbarkeiten für Turbulenzen an den Börsen sorgen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte in der neuen Woche an seine jüngsten Gewinne anknüpfen. "Die Börsenampeln zeigen auf grün, die Anleger schalten in den Risk-on-Modus", schrieb Analystin Claudia Windt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Schwindende Inflationssorgen und damit verbunden neue Hoffnungen auf Zinssenkungen sowie nachlassende politische Unsicherheiten trügen dazu bei.

Jüngste Umfragen deuteten zwar nicht in diese Richtung. Helaba-Expertin Windt gab aber zu bedenken, dass erst 75 von 577 Sitzen in der Nationalversammlung vergeben seien. Zwar hätten sowohl der Block von Präsident Emmanuel Macron als auch die Linken etliche Kandidaten zurückgezogen, um eine absolute Mehrheit des RN zu verhindern. Neuerliche Unsicherheiten an den Finanzmärkten dürfte es jedoch auch geben, wenn zur Überraschung der linke Block gewinnen würde.

Immerhin aber hat sich in Deutschland die Ampel-Regierung kurz vor der Sommerpause endlich auf einen Haushalt für 2025 geeinigt, der sowohl die Schuldenbremse einhalten als auch einen "Wachstumsturbo" beinhalten soll, hob Windt positiv hervor. Angesichts der jüngsten deutschen Produktionszahlen vom Mai wäre es ganz gut, wenn dieser bald zünden würde. Denn sowohl Produktion als auch Auftragsentwicklung hatten enttäuscht. "Eine weitere Hiobsbotschaft von der Industrie", kommentierte Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. "Es scheint, als sei eine Wende zum Besseren weiter entfernt denn je."

Ein weiterer wesentlicher Treiber für die Aktienmärkte ist die Aussicht auf eher früher als später sinkenden Leitzinsen in den USA. Damit verbunden ist die Hoffnung auf konjunkturelle Impulse für die Weltwirtschaft durch sinkende Finanzierungskosten für Unternehmen und Verbraucher. Dafür aber dürfen die am Donnerstag anstehenden US-Inflationszahlen für Juni nicht deutlich negativ enttäuschen.

Die Inflationsdaten aus den USA werden ein maßgeblicher Einflussfaktor für die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sein, schrieb Edgar Walk, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Metzler Asset Management. Derzeit sei die Datenlage uneindeutig. Von Januar bis April habe die Inflation eher mit hohen Werten überrascht, was die Sorge vor einer hartnäckig hohen Teuerung auslöst habe. Im Mai jedoch habe sich der Preisanstieg erheblich verlangsamt.

"Sollte die Inflation auch im Juni eine schwache Dynamik aufgewiesen haben, steht einer Leitzinssenkung im September nichts mehr im Wege. Vielleicht könnte sogar der Juli wieder ins Spiel kommen", resümierte Walk. In dieses Bild passten am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktdaten aus den USA für den Monat Juni, die zumindest keine neuen Inflationssorgen geschürt hatten.

Eher optimistisch auf die neue Woche blickt auch Robert Halver, der Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Der oft zu beobachtende Sommer-Blues am Aktienmarkt dürfte sich diesmal in Grenzen halten. Vielmehr dürfte sich das bekannte Muster zunächst fortsetzen, wonach Ausbrüche nach oben zwar durch Gewinnmitnahmen ausgebremst, Kursrutscher jedoch als Einstiegsgelegenheit wahrgenommen werden.

Auch in der typisch umsatzschwachen Sommerzeit spreche dies zumindest für eine volatile Seitwärtsbewegung, fuhr Halver fort. Denn auf der einen Seite seien negative Aspekte wie die holprige Weltkonjunktur oder die politische Unsicherheit in Frankreich bekannt beziehungsweise würden als handhabbar angesehen. Und auf der anderen Seite "spannen verbesserte Konjunkturausblicke und die sich materialisierende Zinssenkungsphantasie ein Fallnetz gegen Kurseinbrüche auf." Schließlich hat die Europäische Zentralbank bereits im Gegensatz zur Fed die geldpolitische Kurswende vollzogen und im Juni erstmals seit fast fünf Jahren die Leitzinsen wieder gesenkt.

Ansonsten dürften die Anleger am Freitag nach New York schauen. Dann präsentieren große US-Banken ihre Geschäftszahlen für das zweite Quartal und läuten so die Berichtssaison in den USA ein. Hierzulande läuft diese erst schleppend an. Besonders im Blick stehen am Donnerstag der Konzern Südzucker und der Verpackungshersteller Gerresheimer mit ihren Quartalsberichten./la/bek

