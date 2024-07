Hannover (ots) - Berater, Coaches und Agenturen sind heute mehr denn je auf

digitale Vertriebsprozesse angewiesen, um ihr Business erfolgreich zu skalieren.

Mit umsatz.io gibt Marvin Flenche von der A&M Sales Solutions GmbH ihnen ein

mächtiges Werkzeug dafür zur Hand: Als erstes CRM-System mit

Setter-Closer-Prinzip ist umsatz.io speziell auf die Bedürfnisse von Coaches und

Beratern ausgelegt und erlaubt ihnen, Vertriebsprozesse gezielt zu

systematisieren und fortlaufend zu optimieren. Wie genau Coaches und Agenturen

mit umsatz.io mehr Conversions erzielen, erfahren Sie hier.



Immer wieder stellen Coaches und Agenturen fest, dass die Dinge nicht so laufen,

wie sie sollen: Zwar finden dank effektiver Marketing-Maßnahmen potenzielle

Kunden auf die Website des Unternehmens und stellen Anfragen - Abschlüsse

bleiben allerdings größtenteils aus. Hinzu kommen oftmals zeitintensive und

unklare Prozesse, die Mitarbeiter für einen Großteil ihrer Arbeitszeit binden

und proaktive Akquisearbeit nahezu unmöglich machen. "Interessenten werden nicht

von selbst zu Kunden", betont Marvin Flenche. "Gerade bei erklärungsbedürftigen

Produkten oder Leistungen müssen Dienstleister gezielt nachfassen und Einwände

behandeln, um Kunden zu gewinnen."





Das Problem kennt er selbst nur zu gut: Deswegen haben Marvin Flenche und seinTeam der A&M Sales Solutions GmbH umsatz.io entwickelt - ein CRM-System, dasspeziell auf die Bedürfnisse mittelständischer Coaches und Agenturenzugeschnitten ist. "Mit umsatz.io bieten wir nicht nur eine Fülle an Optionenzur Automatisierung von Abläufen, sondern auch das bislang einzige CRM-Systemmit nativem Setter-Closer-Prinzip", erklärt der Vertriebs-Experte. "Diesermöglicht es unseren Kunden, ihre Vertriebsprozesse zielführend zu optimieren,Personal zu entlasten und mehr Zeit in Beratung und Einwandbehandlung zuinvestieren."Durch Automatisierung mehr Zeit für den Kunden schaffenNiedrige Conversion-Raten lassen sich vor allem auf Probleme im Vertriebsprozesszurückführen. Die sprichwörtliche Pipeline, die vom ersten Kontakt bis zumAbschluss führt, hat also an irgendeiner Stelle ein Leck - eine Stelle, an derKunden verloren gehen. Gerade Unternehmen, die zur Organisation ihrerKundendaten noch immer Excel-Tabellen oder vergleichbare Instrumente verwenden,haben oftmals das Problem, dass sie den Status einzelner Leads nicht detailliertnachverfolgen können. Dadurch fehlt ihnen die Möglichkeit, gezielt nachzufassenund den Lead zum Abschluss zu führen.Ein CRM-System wie umsatz.io schafft in dieser Hinsicht Abhilfe, indem esUnternehmen die Möglichkeit bietet, Workflows zu organisieren und klare Schemata