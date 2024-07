HERZOGENRATH - Auch der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat die Tristesse auf dem Elektroautomarkt zu spüren bekommen. Das im MDax notierte Unternehmen musste seine Jahresziele für Umsatz sowie für die operative Gewinnmarge senken. Das überraschte allerdings kaum noch, da Experten schon länger auf ein eher schwieriges Übergangsjahr für die Elektromobilität verweisen - bei langfristig weiterhin guten Perspektiven. Und so macht der Auftragseingang von Aixtron Analyst denn auch Hoffnung auf eine Geschäftsbelebung im kommenden Jahr. Der zuletzt arg gebeutelte Aktienkurs legte am Freitag kräftig zu.

ELLWANGEN/STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche AG will dem angeschlagenen Batteriekonzern Varta sein Geschäft für Elektroautobatterien abkaufen. Derzeit befänden sich beide Konzerne in Verhandlungen über ein mögliches Mehrheitsinvestment in die Varta-Tochter V4Drive, teilte Varta in der Nacht in Ellwangen mit. Hierzu hätten die Firmen bereits eine unverbindliche Absichtserklärung geschlossen. Zunächst soll die Varta-Tochter ausgelagert werden, dann würde sich die Volkswagen -Konzerntochter Porsche über eine Kapitalerhöhung beteiligen. Die Varta-Aktie legte sprunghaft zu.

Samsung abermals mit deutlichem Gewinnsprung - Aktie legt zu

SEOUL - Steigende Chippreise infolge der starken Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) beflügeln weiter das Ergebnis des Elektronikriesen Samsung . In seinem Quartalsausblick für die Monate April bis Juni geht der Marktführer für Speicherchips, Smartphones und Fernsehern davon aus, dass sich der operative Gewinn im Jahresvergleich um mehr als das Fünfzehnfache gesteigert hat. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde sich voraussichtlich auf 10,4 Billionen Won (etwa 7 Milliarden Euro) belaufen, hieß es in einer Börsenmitteilung des Konzerns aus Südkorea. Im zweiten Quartal des vorigen Jahres waren es 670 Milliarden Won.

Shell erwartet Abschreibungen von bis zu zwei Milliarden Dollar

LONDON - Der Öl- und Gaskonzern Shell erwartet im zweiten Quartal Abschreibungen von bis zu zwei Milliarden US-Dollar (1,85 Mrd Euro). Shell begründete dies unter anderem mit Verzögerungen beim Bau einer Biospritanlage in Rotterdam, wie aus einer am Freitag in London veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Die Baupause führe zu Wertberichtigungen von 600 Millionen bis einer Milliarde Dollar, so das Unternehmen. Außerdem schreibt Shell 600 bis 800 Millionen Dollar auf ein Chemiewerk in Singapur ab.

-ROUNDUP/E-Auto-Zölle: EU und China stehen intensive Gespräche bevor -Telekom entschädigt Kunden von MagentaTV nach EM-Problemen -Kreise: UBS und Julius Bär interessiert an deutschem HBSC-Wealth-Management -Atomkraftwerk: Streit um Abrisskosten landet vor Gericht -Baubeginn für Daimler-Truck-Batteriezellfabrik in den USA -Traton prüft Batteriefabrik - Salzgitter hofft auf Zuschlag -Glencore erhält Genehmigung aus Kanada für Teck-Übernahme -Anklage gegen Nordea wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe -Grünes Licht für schnelleren Ausbau von Stromtrassen

-Bundestag beschließt Entlastungen für Bauern

-Düngegesetz im Bundesrat gescheitert

-Bundesrat für Postgesetz-Reform - Briefversand dauert länger -ROUNDUP: Kartellamt: Preisaufschlag an Autobahntankstellen wächst -Bericht: WhatsApp ermöglicht künftig personalisierte Avatare°

