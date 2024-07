ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Der Ölkonzern habe im zweiten Quartal besser abgeschnitten, schrieb Analyst Joshua Stone in einem ersten Kommentar am Freitag. Anpassungen in einzelnen Segmenten höben sich gegenseitig auf und so bleibe seine Schätzung für den Nettogewinn per Saldo unverändert. Er erwähnte noch höher als erwartete Abschreibungen, was aber keine vollkommene Überraschung sei./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 07:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2024 / 07:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 34,13EUR auf Tradegate (05. Juli 2024, 15:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m