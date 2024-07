WDH/ Devisen Euro gibt zeitweise Kursgewinne wieder ab Der Euro hat am Freitag zeitweise Kursgewinne wieder abgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0817 US-Dollar. Der Euro lag so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0824 …