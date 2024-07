Japanische Werte könnten für viele Investoren eine Alternative zu chinesischen Werten darstellen, da Trump besonders gegenüber chinesischen Unternehmen in seiner ersten Amtszeit eine härte Haltung zeigte. Dazu kommt, dass ein schwacher Yen japanischen Aktien erneut Auftrieb geben könnte.

Nach Trumps Wahlsieg 2016 stieg der japanisch Topix-Index in US-Dollar gerechnet um fast 30 Prozent innerhalb eines Jahres, während der S&P 500 und der MSCI World Index jeweils nur um etwa 20 Prozent zulegten.

Der Yen hat in diesem Jahr fast 13 Prozent gegenüber dem Dollar verloren — die schlechteste Performance unter den Hauptwährungen — bedingt durch das wachsende Zinsgefälle zwischen Japan und den USA.

"Die Abwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar infolge höherer US-Anleiherenditen sollte japanische Aktien unterstützen", sagte Tomo Kinoshita von Invesco Asset Management gegenüber Bloomberg. Da Produktionsunternehmen den japanischen Aktienmarkt dominieren, "wird ein Wahlsieg Trumps den meisten asiatischen Märkten exklusive China zugutekommen, aber der japanische Aktienmarkt dürfte am meisten profitieren."

Ein Großteil des Aufschwungs wird von einem schwächeren Yen getragen, was den Exporten von Herstellern wie Toyota Motor Corp. und Nissan Motor Co. zugutekommt. Laut Daten von Bloomberg und der Tokyo Stock Exchange machen Produktionsunternehmen über die Hälfte der Marktkapitalisierung in Japan aus.

Auch Bewertungen spielen eine Rolle. Die günstigsten Wachstumsaktien unter den großen nicht-chinesischen Märkten finden sich in Japan, wobei der MSCI Growth Index für Japan mit dem 22-fachen des geschätzten Einjahresgewinns gehandelt wird.

Nach Jahren, in denen japanische Aktien von schnell wachsenden Märkten überholt wurden, zeigen sie nun wieder Lebenszeichen. Anzeichen deuten darauf hin, dass die asiatische Wirtschaft die Deflation überwunden hat und sich auf einem nachhaltigen Expansionskurs befindet. Der Topix-Index erreichte erst kürzlich ein Allzeithoch und ein weiterer Kaufrausch könnte ihn noch weiter beflügeln.