Frankfurt am Main – Die deutschen Aktienindizes haben sich heute überwiegend positiv entwickelt. Der DAX legte leicht um 0,09% zu und steht aktuell bei 18.469,01 Punkten. Der MDAX verzeichnete einen stärkeren Anstieg von 0,72% und erreichte 25.730,91 Punkte. Auch der SDAX konnte mit einem Plus von 0,39% auf 14.610,31 Punkte zulegen. Besonders stark präsentierte sich der TecDAX, der um 1,33% auf 3.395,86 Punkte stieg. Im Vergleich dazu zeigten sich die US-amerikanischen Indizes gemischt. Der Dow Jones Industrial Average fiel leicht um 0,08% und notiert derzeit bei 39.334,40 Punkten. Der S&P 500 hingegen konnte einen Zuwachs von 0,35% verzeichnen und steht aktuell bei 5.554,70 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen eine positive Tendenz bei den deutschen Indizes, während die US-Märkte uneinheitlich abschlossen. Besonders hervorzuheben ist der TecDAX, der mit einem deutlichen Plus von 1,33% die stärkste Performance unter den betrachteten Indizes zeigte.Die Topwerte im DAX waren Continental mit einem Anstieg von 3.73%, gefolgt von Infineon Technologies mit 2.94% und Sartorius Vz.mit 2.71%.Die Flopwerte im DAX waren Deutsche Bank mit einem Rückgang von -1.36%, gefolgt von Deutsche Boerse mit -1.66% und Rheinmetall mit -4.27%.Die Topwerte im MDAX waren AIXTRON mit einem Anstieg von 18.53%, gefolgt von SILTRONIC AG mit 4.61% und Nordex mit 4.06%.Die Flopwerte im MDAX waren Talanx mit einem Rückgang von -1.05%, gefolgt von Delivery Hero mit -1.17% und ThyssenKrupp mit -1.47%.Die Topwerte im SDAX waren Elmos Semiconductor mit einem Anstieg von 4.51%, gefolgt von Energiekontor mit 3.77% und Dermapharm Holding mit 3.19%.Die Flopwerte im SDAX waren Draegerwerk mit einem Rückgang von -2.10%, gefolgt von Kloeckner mit -2.13% und Heidelberger Druckmaschinen mit -2.58%.Die Topwerte im TecDAX waren AIXTRON mit einem Anstieg von 18.53%, gefolgt von SILTRONIC AG mit 4.61% und Elmos Semiconductor mit 4.51%.Die Flopwerte im TecDAX waren CANCOM SE mit einem Rückgang von -0.78%, gefolgt von freenet mit -0.86% und SUESS MicroTec mit -1.09%.Die Topwerte im Dow Jones waren Intel mit einem Anstieg von 2.34%, gefolgt von Apple mit 1.50% und Salesforce mit 1.40%.Die Flopwerte im Dow Jones waren Goldman Sachs Group mit einem Rückgang von -1.40%, gefolgt von Dow mit -1.44% und JPMorgan Chase mit -1.77%.Die Topwerte im S&P 500 waren Meta Platforms (A) mit einem Anstieg von 4.83%, gefolgt von Advanced Micro Devices mit 3.86% und WestRock Company mit 3.58%.Die Flopwerte im S&P 500 waren HCA Healthcare mit einem Rückgang von -2.72%, gefolgt von First Solar mit -2.75% und Archer Daniels Midland Company mit -2.87%.