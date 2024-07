Die heute veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten sind symptomatisch für die derzeitige Situation: es sind Lügen mit Zahlen, daher geht auch der Vertrauens-Verlust immer weiter. Dieser Vertrauensverlust zeigt sich am Aufstieg der sogenannten "Rechtspopulisten" in den Wahlen in Europa (aktuell Frankreich), aber bald wohl auch wieder in den USA. Dass solche schwierigen Figuren wie Donald Trump einen solchen Aufstieg erleben können, wäre ohne diesen Vertrauensverlust nicht möglich. Die Biden-Administration wiederum trägt zu diesem Vertrauensverlust bei: die US-Arbeitsmarktdaten werden vor allem durch das Birth/Death-Model manipuliert, immer wieder werden die Zahlen der angeblich neu geschaffenen Stellen dann später nach unten revidiert (welch ein Zufall). Hinzu kommt das Verschweigen der Demenz von Joe Biden durch die führenden US-Demokraten..

Hinweise aus Video:

1. Frankreich-Wahl: Beginn einer turbulenten Zeit für die Aktienmärkte

2. Bundeshaushalt: Von wegen Sparen – jede Menge neue Schulden!

Das Video "US-Arbeitsmarktdaten: Lügen mit Zahlen!" sehen Sie hier..