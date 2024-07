WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag leichte Kursverluste verzeichnet. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,09 Prozent bei 3.708,61 Punkten. Der ATX Prime sank um 0,04 Prozent auf 1.855,18 Zähler. Auch andere Börsen drehten nach einem freundlichen Handelsverlauf im Späthandel knapp ins Minus.

Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht wirkte sich nicht merklich an den Märkten aus. Angesichts der am Wochenende anstehenden zweiten Wahlrunde in Frankreich dürften viele Anleger aber vorsichtig geworden sein. Insbesondere Aussagen der Politikerin Marine Le Pen vom Rassemblement National (RN) sorgten für Verunsicherung an den Börsen, hieß es.