Das Unternehmen will zu den TOP 10 der globalen CDMOs gehören und läutet eine neue Ära in der globalen CDMO-Landschaft ein

SEOUL, Südkorea, 5. Juli 2024 /PRNewswire/ -- In einem bahnbrechenden Ereignis, das seinen ehrgeizigen Vorstoß in den biopharmazeutischen Sektor signalisiert, hat LOTTE BIOLOGICS unter der Leitung von Geschäftsführer Richard W. Lee am 3. Juli den ersten Spatenstich für seine erste Anlage auf dem Songdo Bio Campus in Incheon International City vorgenommen. Die um 11 Uhr beginnende Zeremonie markierte einen entscheidenden Moment auf dem Weg des Unternehmens zu einer der 10 weltweit führenden CDMO (Contract Development and Manufacturing Organizations).

An der feierlichen Veranstaltung nahmen rund 300 Gäste teil, darunter der Vorstandsvorsitzende der LOTTE Gruppe, Dong-Bin Shin, der Bürgermeister von Incheon, Jeong-Bok Yoo, der Abgeordnete der Nationalversammlung, Il-Young Jung, der den Bezirk Incheon Yeonsu vertritt, der erste stellvertretende Minister für Handel, Industrie und Energie, Kyung-Sung Kang, der zweite stellvertretende Minister für Gesundheit und Wohlfahrt, Min-Soo Park, und der Kommissar der Freien Wirtschaftszone Incheon, Won-Seok Yoon. Auch Premierminister Duck-Soo Han übermittelte seine Glückwünsche per Videobotschaft.

Die LOTTE-Gruppe baut derzeit ihre Geschäftsbereiche aus, die sich auf vier Themen konzentrieren: „Bio & Wellness", „Mobilität", „Nachhaltigkeit" und „neuartige Lebensplattformen". Der Songdo Bio Campus, ein Eckpfeiler des Bio- und Wellness-Sektors, stellt eine Investition von rund 4,6 Billionen Won dar. Diese hochmoderne Anlage mit einer beeindruckenden Fläche von 202.285,2 Quadratmetern wird drei hochmoderne Produktionsanlagen sowie wichtige Nebengebäude beherbergen.

LOTTE Engineering & Construction wird den Entwurf, die Beschaffung und den Bau der ersten Anlage leiten und damit den integrierten Ansatz der Gruppe für dieses transformative Projekt demonstrieren. Jede Anlage soll eine Produktionskapazität von 120.000 Litern haben, insgesamt also 360.000 Liter auf dem gesamten Campus. Das Ausmaß dieses Vorhabens wird durch die prognostizierten wirtschaftlichen Auswirkungen in Höhe von 7,6 Billionen Won und die Schaffung von 37.000 damit verbundenen Arbeitsplätzen unterstrichen, was das Engagement von LOTTE BIOLOGICS für den industriellen Fortschritt und das sozioökonomische Wachstum verdeutlicht.