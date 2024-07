Eine merkwürdige und gefährliche Bullenfalle beim DAX

Im Vergleich zum Vormonat war die Produktion im Mai kalenderbereinigt sogar um 6,7 % niedriger. Nun könnte man annehmen, dass dies angesichts bisher veröffentlichter Konjunkturdaten keine große Überraschung mehr war. Doch tatsächlich hatten Experten mit einem Plus von 0,2 % gerechnet, nach +0,1 % im April. Und daher war das doch ein ziemlicher Dämpfer.

Zumal wenig später auch noch bekannt wurde, dass die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Mai nur um +0,1 % zum Vormonat zulegen konnten und damit nur halb so stark wie erwartet (+0,2 %).

Die Wirtschaft in der Eurozone kommt also kaum aus dem Konjunkturtief heraus, und wenn, dann nur in einem äußerst gemächlichen Tempo.

Die nächste Bullenfalle beim DAX

Doch die Anleger an den Börsen ließen sich davon nicht die bullishe Laune verderben. Im Gegenteil: Der DAX legte gestern früh ordentlich zu – um rund 200 Punkte. Damit brach er deutlich über die bisherigen Hochs der Konsolidierung bzw. flachen Aufwärtsbewegung aus und erreichte die Mittellinie bei 18.625 Punkten, was kurzfristig ein sehr bullishes Signal war. Doch von dieser Hürde prallte der deutsche Leitindex ab (siehe roter Pfeil im folgenden Chart) und fiel in den Kursbereich der vergangenen Tage zurück.

Damit haben wir das nächste Fehlsignal, dieses Mal wieder in Form einer Bullenfalle.

DAX schwach, Dow Jones solide durch starke Nasdaq

Als Grund dafür könnte man einen schwachen Start der US-Börsen in den offiziellen Handel nennen. Denn ab 15:30 Uhr (MESZ) setzte der DAX zurück, zusammen mit dem Dow Jones. An der Nasdaq war aber von einer Kursschwäche (wieder einmal) wenig zu sehen. Stattdessen legten die Kurse auf neue Hochs zu, was auch den Dow Jones nach oben zog, der seine Kursverluste dadurch aufholen konnte, im Gegensatz zum DAX.

Seite 2 ► Seite 1 von 3