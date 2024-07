Die Dominanz des Greenbacks nahm vor allem den Metallen „die Luft zum Atmen“. Und genau diese Dominanz bekommt nun mehr und mehr Risse. Nicht zuletzt der US-Arbeitsmarktbericht für Juni befeuerte diese Entwicklung. Dokumentiert wird das Ganze vom wichtigen US-Dollar-Index. Dieser prallte von seinem markanten Widerstandsbereich um 106 Punkte ab und setzte daraufhin deutlich zurück. Auch der Blick auf die wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen sorgt für Entspannung, denn auch diese notieren wieder niedriger. Der Markt preist offenkundig die Zinswende in den USA ein.

Kupfer legte in den letzten Handelstagen deutlich zu. Noch kann man den Preisanstieg als Reaktion auf den vorherigen Rückgang einordnen. Doch es könnte mehr daraus erwachsen, gerät doch gegenwärtig ein wesentlicher Belastungsfaktor für Kupfer und andere Metalle stark ins Wanken.

Kupfer, Gold & Co. nehmen Fahrt auf

Kupfer hat die positiven Signale vom Devisenmarkt nicht exklusive. Und so legte auch Gold kräftig zu. Das Edelmetall nähert sich wieder dem Rekordhoch. Die Aktien von Goldproduzenten sind vor diesem Hintergrund besonders aussichtsreich. Das Thema wird im kostenlosen PDF-Report „Gold - Die besten Aktien für den nächsten Preisschub“ ausführlich thematisiert. Auch bei Silber gab es zum Wochenschluss einen Paukenschlag, kehrte das Edelmetall doch über die 31 US-Dollar zurück.

Weiteres Aufwärtspotenzial für Kupfer

Für Kupfer muss es nun darum gehen, das Momentum hochzuhalten. Die eminent wichtige Marke von 4,5 US-Dollar / lb wurde zurückerobert. Das setzte wiederum weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 5 US-Dollar frei. Doch es könnte auch weit darüber hinausgehen.

Produzentenaktien zünden nächste Rallyestufe

Der deutliche Rückgang des Kupferpreises setzte zwischenzeitlich den Aktienkursen der Kupferproduzenten zu. Aber auch hier ist eine Trendwende zu beobachten. Die deutlichen Kursgewinne der letzten Tage lassen Erinnerungen an die Frühjahrs-Rallye wach werden. Die Aktie des kanadischen Kupferproduzenten Hudbay Minerals steht stellvertretend für die jüngsten Entwicklungen.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Für Hudbay Minerals wurde es aus charttechnischer Sicht noch einmal ungemütlich, als es für die Aktie unter die eminent wichtige Unterstützung von 9 US-Dollar ging. Im Bereich von 8,4 US-Dollar kam die Abwärtsbewegung schließlich zum Stehen. Das günstige Kursniveau lockte Käufer an. Im Ergebnis setzte Hudbay Minerals zu einer kräftigen Erholung an. Der zentrale Widerstandsbereich 10,0 US-Dollar / 10,5 US-Dollar kommt bereits in Sichtweite. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 10,5 US-Dollar wäre das Startsignal zur Fortsetzung der Rallye.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte