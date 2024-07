Amazon führt den Dow auf 12 Monate an mit rund 50% Plus – dies hat uns im Markenwertportfolio bis vorletzte Woche begleitet und dicken Gewinn gebracht. Dahinter kommen zwei Banken mit JP und Goldman und auf Rang7 mit plus 33% der erste Industriewert mit Caterpillar. So weit so gut.

Am Ende des Dow auf 12 Monate aber liegen:

Boeing mit minus 12% – verständlich. McDonalds mit minus 15% – bemerkenswert und erklärbar mit Inflation und hausgemachten Problemen. Und wirklich planiert im Kurs – Nike mit minus 35%. Wobei dies noch geschönt ist, denn Nike hat vom hoch im November 2021 bei 172 US Dollar fast 100 Dollar eingebüßt.

…