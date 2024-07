Als Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten knickte der US-Dollar-Index ein. Auch die Rendite der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen kam zurück. Die Situation im US-Dollar-Index ist von besonderer Brisanz. Noch vor einer Woche wurde an dieser Stelle die Möglichkeit einer Ausdehnung der Greenback-Rallye thematisiert. Der US-Dollar-Index erreichte damals den zentralen Widerstandsbereich 106 Punkte / 106,5 Punkte. Die Vehemenz der damaligen Aufwärtsbewegung ließ nicht viel Gutes erwarten. Die abgelaufene Handelswoche mischte die Karten dann aber noch einmal neu.

Die Stärke des US-Dollars bröckelt. Mit großer Anspannung wurde am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni erwartet. Entsprechend groß war die Erleichterung im Goldsektor, als die Zahlen veröffentlicht wurden. Doch nicht nur da. Auch andere Edelmetalle und Rohstoffe legten zu. Vor allem die Lage bei Kupfer ist überaus aussichtsreich. Lesen Sie hierzu den Kommentar: " Paukenschlag zum Wochenende - Kupfer vor fulminantem Comeback, Produzentenaktien zünden nächste Rallyestufe ."

Der US-Dollar-Index scheiterte am Widerstandsbereich und kam daraufhin deutlich zurück. Sollte sich die Schwäche des Greenbacks vor dem Hintergrund einer nahenden Zinswende manifestieren, könnte das die Basis für weiter steigende Goldpreise sein. Allerdings stehen in der neuen Handelswoche wieder wichtige US-Inflationsdaten an, die zumindest das aktuelle Goldpreisniveau auf den Prüfstand stellen werden.

Gold nimmt Rekordjagd wieder auf

In den letzten Wochen stand ein ums andere Mal die zentrale Unterstützungszone 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar unter Druck. Die Zone hielt. Gold legte damit den Grundstein für den aktuellen Vorstoß auf der Oberseite. Mit der furiosen Zwischenrallye vom Freitag hat sich das Edelmetall an den wichtigen Preisbereich von 2.400 US-Dollar / 2.450 US-Dollar herangearbeitet. Ein Ausbruch über diese Zone und damit die Aufnahme der Rekordjagd liegt in der Luft. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall weiterhin auf die Zone 2.300 US-Dollar / 2.280 US-Dollar begrenzt.

Produzentenaktien wieder obenauf

Wie reagieren die Produzentenaktien auf den Goldpreisanstieg? Hierzu der gewohnte Blick auf den Arca Gold Bugs Index.

Zuletzt wurde an dieser Stelle noch das permanente Scheitern des Arca Gold Bugs Index (kurz HUI) am Widerstandsbereich von 273 Punkten thematisiert. Der anziehende Goldpreis verhalf dem Index zum Comeback oberhalb von 273 Punkten. Das frische Kaufsignal könnte den HUI nun in Richtung 295 Punkte / 300 Punkte führen und möglicherweise auch darüber hinaus. Die nächsten Tage werden zeigen, wie nachhaltig die Goldpreisrallye ist.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte