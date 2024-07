Der Anlagenbauer Krones präsentierte auf seinem Kapitalmarkttag in Neustraubing neue mittelfristige Unternehmensziele, die ein deutliches Umsatzwachstum auf rund 7 Milliarden Euro bis 2028 vorsehen. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von überdurchschnittlichen 8 Prozent, gestützt durch einen hohen Auftragsbestand. Die Börse reagierte positiv auf die Ankündigung, die Aktie konnte um rund 5 Prozent zulegen. Analysten sehen in Krones eine attraktive Kaufgelegenheit, da das Unternehmen solides und starkes Wachstum zeigt, während andere Industrieunternehmen mit einer Seitwärtsentwicklung zu kämpfen haben.

Krones plant in den kommenden Jahren verstärkt in den Ausbau des Geschäfts zu investieren, insbesondere im Bereich des Lebensmittel- und Getränkemarktes. Die Nachfrage nach nachhaltigen Maschinen und Anlagen steigt stark an, da Kunden vermehrt Ressourcen einsparen und CO2-Emissionen senken möchten. Trotz Transformationskosten, die die EBITDA-Marge beeinflussen, bleibt das Unternehmen optimistisch hinsichtlich seines langfristigen Wachstumspotenzials.