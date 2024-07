Tesla hat am 02. Juli die Absatz- und Produktionszahlen für das zweite Quartal 2024 bekannt gegeben. Trotz eines Rückgangs in beiden Kategorien schnellte der Kurs nach oben, was zu Irritation und Spott in der wO Community führte. Analysten hatten einen größeren Absatzrückgang prognostiziert, was den positiven Kursanstieg erklärt. Tesla verkaufte 443.965 Fahrzeuge und produzierte 410.831 Fahrzeuge, was den zweiten Quartalsrückgang in Folge bedeutet. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 23. Juli 2024 erwartet.

Die Diskussionen über Tesla auf wallstreetONLINE haben zugenommen, da das Unternehmen die Spitze der Top-Diskussionen erreicht hat. Tesla erhielt die Genehmigung, seine Autofabrik in Grünheide bei Berlin auszubauen, um die Produktionskapazität zu erhöhen. Dieser Ausbau erfolgt auf dem bestehenden Werksgelände, ohne Wald zu roden. Tesla plant, die Produktion von 500.000 auf eine Million Autos pro Jahr zu verdoppeln. Trotz des geplanten Stellenabbaus plant das Unternehmen, die Produktion in Grünheide weiter hochzufahren.