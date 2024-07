Die deutsche Wirtschaft musste gestern eine weitere schlechte Nachricht verkraften, als das produzierende Gewerbe im Mai einen Rückgang von 2,5 % verzeichnete. Dies hat die leichte Stabilisierung, die seit Jahresbeginn zu beobachten war, zunichte gemacht. Auch die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone konnten im Mai nur um 0,1 % zulegen, was nur halb so stark war wie erwartet. Die Wirtschaft in der Eurozone kommt also nur langsam aus dem Konjunkturtief heraus.

Trotz dieser schlechten Nachrichten legte der DAX gestern früh um rund 200 Punkte zu, brach jedoch über die bisherigen Hochs aus und prallte dann ab. Dies wird als eine Bullenfalle interpretiert. Die US-Aktienmärkte zeigten hingegen Stärke, vor allem aufgrund des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts, der leicht über den Erwartungen lag.