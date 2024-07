Der Goldpreis stieg am Freitag auf 2384 US-Dollar je Feinunze, der höchste Stand seit Mitte Mai. Dieser Anstieg wurde durch den US-Arbeitsmarktbericht gestützt, der Anzeichen für eine Abkühlung der US-Konjunktur zeigte. Im Juni wurden mehr als 200.000 Arbeitsplätze geschaffen, jedoch fiel die Entwicklung in den Vormonaten schwächer aus als bekannt. Die Arbeitslosenquote stieg auf niedrigem Niveau an und die Löhne legten weniger zu als zuvor. Analysten kommentierten, dass die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung einer Fed-Leitzinssenkung im September nicht entgegensteht. Sinkende Leitzinsen unterstützen tendenziell den Goldpreis, da Gold keine Zinsen abwirft. Die Renditen an den Anleihemärkten fielen nach Veröffentlichung der Zahlen, was auf einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt mit schwächerem Lohnwachstum hindeutet. Die Aussicht auf zukünftige Zinssenkungen ließ den Goldpreis steigen.

In Bezug auf den US-Arbeitsmarkt wurden im Juni 206.000 Arbeitsplätze geschaffen, jedoch wurden die Beschäftigungszahlen in den Vormonaten nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,1 Prozent an und die Löhne legten schwächer zu. Die US-Zentralbank Fed beobachtet den Arbeitsmarkt und die Lohnentwicklung genau, da diese Faktoren eine Rolle bei der Geldpolitik spielen. Ein enger Arbeitsmarkt mit hohen Lohnsteigerungen könnte einer erwarteten Lockerung der Fed-Geldpolitik entgegenstehen. Der Arbeitsmarktbericht deutet auf eine Abkühlung der US-Konjunktur hin, was die Erwartungen an zukünftige Zinssenkungen beeinflusst.

Die Diskussion um ein Vermögensregister und den digitalen Euro wirft Fragen auf, insbesondere in Bezug auf die Anonymität von Goldkäufen. Die EU strebt Maßnahmen zur Geldwäsche- und Terrorbekämpfung an, was möglicherweise Auswirkungen auf den Handel mit Edelmetallen haben könnte. Die Kontrolle über Vermögenswerte könnte zunehmen, was einige Anleger dazu veranlassen könnte, in Gold als Absicherung zu investieren. Die Diskussion um die Einführung eines Vermögensregisters und eines digitalen Euros wirft Fragen zur Privatsphäre und Kontrolle auf, was einige Anleger dazu veranlassen könnte, alternative Anlageformen wie Gold in Betracht zu ziehen.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2.392USD auf UBS (06. Juli 2024, 13:29 Uhr) gehandelt.