Der Euro hat am Freitag weiter zugelegt und kostete bis zu 1,0828 US-Dollar, den höchsten Stand seit knapp einem Monat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf genau 1,08 Dollar festgesetzt. Schwache Auftrags- und Produktionsdaten aus der deutschen Industrie belasteten die Stimmung, da die Gesamtherstellung im Mai so stark zurückging wie seit Ende 2022 nicht mehr. Das britische Pfund reagierte kaum auf den Erdrutschsieg der Labour-Partei in der Parlamentswahl. Im Fokus stand der US-Arbeitsmarkt, da die Regierung ihren monatlichen Stellenbericht veröffentlichte. Die Lohnentwicklung spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed.

Am Donnerstag hielt sich der Euro bei 1,08 US-Dollar. Schwache Auftragsdaten aus der deutschen Industrie setzten die Gemeinschaftswährung nicht unter Druck. Die konjunkturelle Schwäche des verarbeitenden Gewerbes setzte sich fort. Wenige entscheidende Wirtschaftsdaten standen auf dem Programm, da in den USA der Unabhängigkeitstag gefeiert wurde und in Großbritannien ein neues Parlament gewählt wurde. Analysten erwarteten einen klaren Sieg der Labour-Partei und eine Niederlage der Tories.

Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0800 US-Dollar fest, was einem Anstieg des Euro entspricht. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse fest. Am nächsten Tag stieg der Euro weiter auf 1,0824 US-Dollar. Die Referenzkurse für andere wichtige Währungen wurden ebenfalls festgelegt.

In Bezug auf die Zinspolitik äußerte sich der Kommentator skeptisch, dass die Zinsen bei einem Sieg von Trump stark fallen würden, da Trump immer gegen hohe Zinsen war. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wirtschafts- und Währungsentwicklung in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln wird.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 1,084USD auf Forex (05. Juli 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.