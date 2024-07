Die A.H.T. Syngas Technology N.V. setzt ihr starkes Wachstum mit Projekten in Deutschland fort. Das Unternehmen, das dezentrale und klimaförderliche Biomassekraftwerke herstellt, hat im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von über 11 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von über 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Produktion von Anlagen zur CO2-neutralen Ersetzung von Erdgas auf Basis von Reststoffen hat begonnen, und die Auslieferung ist für das vierte Quartal geplant. Zwei mittelständische Unternehmen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen haben Aufträge für diese Anlagen erteilt, um klimaschädliche Emissionen zu reduzieren.

Die Beteiligung am Leipziger Unternehmen aremtech, das sich auf die Aufbereitung und Verwertung von Biomassen und Reststoffen zur Energiebereitstellung spezialisiert hat, trägt ebenfalls zum Umsatzwachstum bei. Eine standardisierte Brikettieranlage wurde ausgeliefert und wird in Brandenburg in Betrieb genommen, um Strom und Wärme zu erzeugen. Dieser Auftrag hat ein Volumen von rund 0,6 Millionen Euro.