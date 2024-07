Die Kurse deutscher Bundesanleihen blieben am Donnerstag weitgehend stabil, wobei der Euro-Bund-Future leicht um 0,01 Prozent auf 130,75 Punkte fiel. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 2,59 Prozent. Vor der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen stiegen die Renditen französischer Staatsanleihen leicht an, was zu einem leichten Anstieg des Risikoaufschlags im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen führte. Schwache Industriedaten aus Deutschland, die den fünften Rückgang der Aufträge in Folge zeigten, unterstützten die Anleihekurse nur vorübergehend.

Am Freitag verzeichneten deutsche Bundesanleihen leichte Kursgewinne, wobei der Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 130,72 Punkte stieg und die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen leicht auf 2,59 Prozent fiel. Schwache Produktionszahlen aus der deutschen Industrie unterstützten als sichere Anlagen betrachtete Wertpapiere. Britische Anleihen reagierten kaum auf den Wahlsieg der Labour-Partei, während der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus stand.