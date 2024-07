Die Original-Studie wurde am 05.07.2024 um 07:20 Uhr MESZ veröffentlicht und um 07:53 Uhr MESZ erstmals weitergegeben. Hauck Aufhäuser Investment Banking hebt Grenke als vielversprechendes Investment hervor und sieht großes Potenzial für zukünftiges Wachstum.

Die renommierte Wirtschaftsredaktion von Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Grenke mit einem Kaufempfehlung und einem Kursziel von 35 Euro bewertet. Der Leasinganbieter wird laut Analyst Simon Keller voraussichtlich im Jahr 2024 wieder zweistellig wachsen, was auf eine Rückkehr zu einem Wachstumstrend auf Vor-Corona-Niveau hindeutet. Das Unternehmen steht somit an einem wichtigen Wendepunkt und wird als einzigartige und unterbewertete Wachstumsaktie angesehen, die genauer betrachtet werden sollte.

Die Fundamentaldaten von Grenke rücken wieder in den Fokus, wobei für ein Leasingneugeschäft von 3 Mrd. Euro im Durchschnitt 750 Mio. Euro pro Quartal erforderlich wären. Die persönliche Schätzung liegt knapp darunter, bei einem Mindestwert von 730 Mio. Euro. Der Bestand an Grenke wird langfristig betrachtet, was Geduld erfordert.

Insgesamt wird Grenke von Hauck Aufhäuser Investment Banking als vielversprechendes Investment mit positiven Wachstumsaussichten bewertet. Die Kaufempfehlung und das Kursziel von 35 Euro spiegeln das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Leasinganbieters wider. Anleger sollten die Entwicklung von Grenke im Auge behalten, da das Unternehmen laut Expertenmeinung vor einem bedeutsamen Wendepunkt steht und als unterbewertete Wachstumsaktie betrachtet wird.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 25,55EUR auf Tradegate (05. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.