Die Reform des veralteten Postgesetzes wurde vom Bundestag im Juni genehmigt und vom Bundesrat für die erste umfassende Novelle seit 1997 bestätigt. Das Gesetz passt sich der veränderten Nachfrage nach Briefen an, indem die Deutsche Post weniger Zeitdruck für die Beförderung von Briefen hat. Die bisherige Vorgabe, dass 80 Prozent der Sendungen am nächsten Werktag beim Empfänger sein müssen, entfällt. Stattdessen müssen ab dem dritten Werktag nach Einwurf 95 Prozent und am vierten Werktag 99 Prozent der Briefe angekommen sein. Dies bedeutet, dass Verbraucher ab 2025 im Durchschnitt länger auf einen Standardbrief warten müssen. Die Reform ermöglicht auch die Aufstellung von Automaten anstelle von Postfilialen, wobei enge Grenzen gesetzt werden. Eine Kennzeichnungspflicht für Pakete ab 10 Kilo wird eingeführt, um Rückenprobleme der Zusteller zu vermeiden. Das Verbot von Subunternehmern in der Paketbranche wurde verworfen, aber strenge Kontrollpflichten sollen gelten. Die Reform tritt im Januar 2025 in Kraft. Post-Chef Tobias Meyer betont, dass die Laufzeit von Briefen sich Anfang 2025 nicht schlagartig verlangsamen wird, sondern es einen graduellen Übergang geben wird. Die Bundesnetzagentur erhält neue Befugnisse, um Bußgelder zu verhängen und die Post zu überwachen. Eine Portoerhöhung wird Anfang 2025 erwartet, wobei der Standardbrief voraussichtlich nicht mehr als einen Euro kosten wird.

