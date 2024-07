WhatsApp plant, seinen Nutzern die Erstellung von Avataren mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu ermöglichen. Diese Avatare können in verschiedenen Umgebungen erstellt werden, von einem Wald bis hin zum Weltall. Die Funktion geht über die Erstellung eines einfachen Profilbildes hinaus und ermöglicht es den Nutzern, sich beispielsweise als Revolverheld in einer Westernstadt oder als Ballerina auf einer virtuellen Bühne darzustellen.

Ein Avatar dient als grafische Darstellung einer Person oder Figur in der digitalen Welt und fungiert als virtueller Stellvertreter. Um einen KI-Avatar in WhatsApp zu erstellen, müssen die Nutzer lediglich ein oder mehrere Fotos von sich selbst aufnehmen und in einer Befehlszeile angeben, in welcher Rolle sie sich sehen möchten.