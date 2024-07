Der Bundestag hat ein Gesetzespaket verabschiedet, um Landwirte nach den bundesweiten Bauernprotesten gegen das Ende von Diesel-Vergünstigungen zu entlasten. Die Maßnahmen umfassen steuerliche Erleichterungen bei schwankenden Gewinnen, die Stärkung der Position der Bauern in der Lieferkette bis zu den Supermärkten und neue Anreize für freiwillige Leistungen zur Förderung der biologischen Vielfalt. Agrarminister Cem Özdemir betonte, dass die Versprechen an die Branche nun umgesetzt werden. Die Entlastungen sollen unter anderem durch eine Erleichterung bei der Einkommensteuer erfolgen, von der die Branche jährlich etwa 50 Millionen Euro profitieren soll. Die Ermäßigung soll bis 2028 verlängert werden.

Zusätzlich sollen ab 2026 zwei neue Öko-Regelungen eingeführt werden, die freiwillige Umweltleistungen belohnen. Diese Maßnahmen sollen ohne Kürzungen bei den Basiszahlungen aus der EU-Agrarfinanzierung umgesetzt werden. Die Landwirte sollen motiviert werden, mehr für Umwelt- und Artenschutz zu leisten, und dafür finanziell belohnt werden. Die Position der Landwirte in der Lieferkette soll ebenfalls gestärkt werden, um sie vor unlauteren Geschäftspraktiken zu schützen.

Die Koalition reagierte mit diesen Maßnahmen auf die langen Bauernproteste im Winter gegen das Aus für Agrardiesel-Subventionen. Die Opposition äußerte Kritik an den Plänen, insbesondere an den geringen steuerlichen Entlastungen im Vergleich zu den Mehrbelastungen beim Agrardiesel. Das Gesetzespaket wird voraussichtlich am 27. September noch im Bundesrat verabschiedet.

Insgesamt sollen die neuen Maßnahmen dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte zu stärken und gleichzeitig den Artenschutz zu fördern. Die Landwirte sollen ermutigt werden, freiwillig mehr für die Umwelt zu tun, indem sie finanzielle Anreize erhalten. Mit den neuen Regelungen sollen vor allem Milchviehbetriebe profitieren, die ihre Kühe auf der Weide halten.

