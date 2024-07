Omega Pacific Resources Inc. hat erfolgreich die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von Flow-Through-Stammaktien abgeschlossen. Mit einem Bruttoerlös von 1.084.740 C$ wurden insgesamt 1.485.945 FT-Aktien zu einem Ausgabepreis von 0,73 C$ pro FT-Aktie platziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Mineralexploration mit Fokus auf Gold- und Kupfervorkommen in British Columbia. Das Projekt "Williams" zeigt vielversprechendes Entdeckungspotenzial und grenzt an die ehemals produzierende Goldmine "Giant Mascot". Die vorherige Bohrkampagne hat eine bedeutende Mineralisierung aufgezeigt, und das Unternehmen plant weitere Explorationsarbeiten, um die Zone GIC Prospect zu erweitern. Die FT-Aktien werden für kanadische Explorationsaufwendungen verwendet und gelten als Flow-Through-Bergbauaufwendungen gemäß den Steuergesetzen. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet und legt Wert auf ethische Geschäftspraktiken und Transparenz. CEO Jason Leikam äußerte sich positiv zum Abschluss der Platzierung und betonte die Bedeutung der Unterstützung durch strategische Anleger. Die Aktie von Omega Pacific Resources Inc. bietet aufgrund des aktuellen Aufwärtstrends im Goldmarkt und des vielversprechenden Explorationspotenzials eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine spekulative Anlage handelt und Risiken, wie den Totalverlust des eingesetzten Kapitals, bestehen. Anleger sollten die Entwicklung des Unternehmens und des Marktes genau verfolgen und bei Bedarf professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Die Omega Pacific Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,85 % und einem Kurs von 0,810EUR auf CSE (05. Juli 2024, 22:04 Uhr) gehandelt.