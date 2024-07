...seit dem letzten. Das erste Halbjahr liegt hinter uns und schon verzeichnen NASDAQ und S&P 500 neue Allzeithochs. Es geht also genauso weiter wie zuvor. Dabei sind es immer weniger Aktien, die neue Höchststände markieren und damit wird die Basis, auf der dieser Bullenmarkt steht, immer schmaler. Und das ist durchaus ein erstzunehmendes Warnsignal, denn wenn dann eine der wenigen tragenden Säulen zu bröckeln anfängt, kippt schnell der Gesamtmarkt.

Die Stimmungslage passt auch so gar nicht zur Börsenparty. Derschwankt zwischen Angst und Neutralität und ist weit entfernt von Euphorie. Kaum jemand ist wirklich positiv gestimmt für die Börsen, unisono wird von einer baldigen Korrektur ausgegangen. Aber wie Börsenaltmeister André Kostolany schon wusste: Wenn alle gleichzeitig auf eine vermeintlich sichere Sache setzen, geht es meistens schief. In diesem Fall kann es also durchaus sein, dass dieser ungeliebte Bullenmarkt einfach weiterläuft – gerade weil sich so viele Anleger schon auf einen Kursrücksetzer eingestellt haben. Und das ist kein Neuland. Denn der vorherige, der von 2009 bis 2021 lief, wurde ebenfalls immer wieder totgeredet und es fanden sich immer wieder Gründe, weshalb die Kurse nicht weiter steigen konnten. Sie taten es trotzdem – bis die Notenbanken ihre Zinskeule rausholten und den Bullenmarkt endgültig ausknockten.