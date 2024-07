DAX – Ausbruch mit Schönheitsfehler – Vorgaben könnten helfen

Der Abwärtstrendkanal beginnt an Bedeutung zu verlieren. Der DAX ist am Freitag aus diesem Kanal wieder nach oben ausgebrochen, konnte sich aber im Handelsverlauf nicht halten und hat einen Shooting-Star generiert. Diese Trendwendeformation ist recht verlässlich, muss aber am folgenden Handelstag bestätigt werden. Die Indikatoren könnten mit einer solchen Bestätigung am Montag Verkaufssignale generieren. Allerdings sind die Vorgaben von den US-Märkten recht positiv, weshalb die Chancen gut stehen, dass der Shooting-Star negiert wird und damit keine Bedeutung mehr hat. Die Umsätze waren zudem am Freitag sehr gering, was zeigt, dass kein Verkaufsdruck aufgetreten ist. Diese Überlegungen sind aber mit Vorsicht zu genießen, da in den USA feiertagsbedingt am Freitag nur ein wenig aussagekräftiger Handel stattgefunden hat.

Dow Jones – Feiertag lässt Markt in ruhigem Fahrwasser verlaufen

Der Feiertag in der vergangenen Woche hat den US-Markt zumindest in ruhiger Verfassung die Woche beschließen lassen. Der Handel wurde nahezu auf Tageshoch abgeschlossen. Die Umsätze waren erwartungsgemäß sehr niedrig. Die letzten Handelstage waren fast alle von recht kleinen Kerzenkörpern geprägt. Solche Doji’s sind immer ein Zeichen für Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Wegen des Feiertags ist dies auch nicht verwunderlich. Die Indikatoren geben keine Hinweise, da sich diese im neutralen Bereich befinden. Somit wird die kommende Woche zeigen, wie sich ein neuer Trend entwickelt. Da der breiter gefasste S&P500 und der Nasdaq-Index etwas besser als der Dow Jones aussehen, sollte mit einer freundlichen Tendenz gerechnet werden.

Gold – Nimmt wieder Fahrt auf

Nachdem zuvor mehrmals die Unterstützungszone erfolgreich getestet wurde, konnte sich Gold in den letzten Tagen deutlich von dieser Zone nach oben absetzen. Auch wenn die Indikatoren wieder im überkauften Bereich angekommen sind, besteht nun eine gute Chance auf ein Erreichen des jüngsten Rekordhochs. Dies würde nach der Dow-Theorie bedeuten, dass der Aufwärtstrend noch immer intakt ist. Die Chancen auf ein solches Szenario stehen recht gut.

Öl – Versucht hartnäckig den Ausbruch

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Auch wenn es nicht dynamisch passiert ist, so konnte Öl doch einen Blick über die Widerstandszone werfen. Ob nun ein Ausbruch nach oben gelingt, ist derzeit noch offen. Der Wochenschluss brachte wieder etwas Ernüchterung. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich, was aber in den vergangenen Wochen eher kaum Auswirkungen hatte. Allerdings stehen einige Indikatoren jetzt vor Verkaufssignalen, was dazu führen könnte, dass die Anstiegsbewegung nun wieder beendet sein könnte.

Bitcoin/USD – So ein Hammer

Wenn das nicht eine klassische Umkehrformation ist! Der Bitcoin ist dynamisch unter seine Unterstützungszone gefallen. Ein solcher Einbruch stellt normalerweise ein klassisches Verkaufssignal dar. Allerdings konnte die Kryptowährung zum Wochenschluss eine klassische Umkehrformation in Form eines Hammers generieren. Dieser Hammer wurde durch Kaufsignale bei den Indikatoren unterstützt. Am Samstag wurde dieser Hammer dann mit einer großen grünen Kerze bestätigt. Somit besteht nun eine gute Chance auf eine Trendwende, die den jüngsten Abwärtstrend beenden würde. Ein Zurückerobern der alten Unterstützungszone sollte damit möglich sein.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.