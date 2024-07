Die Börsenwelt im ersten Halbjahr 2024 ist eine ganz Spezielle. Bei Nvidia helfen Zahlen, um den ganz besonderen Wahnsinn zu verstehen. Bei NTV durften wir unsere Strategie für das zweite Halbjahr erläutern. Nach Rekorden über 20.000 Punkten in der Nasdaq bieten sich Absicherungen an. Wie das funktioniert erklären wir hier im Video bei NTV.

Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen verliert binnen nicht einmal 48 Stunden soviel an Börsenwert wie es Anfang des Vorjahres insgesamt wert gewesen ist. Unmöglich? Für Nvidia ist dies kein Problem. Nach Wochen steigender Kurse drehte die Aktie Mitte Juni kurzzeitig in den Korrekturmodus. Innerhalb von nicht einmal zwei Tagen lösten sich 500 Milliarden an Börsenwert auf. So hoch war der Tech-Gigant Anfang 2023 insgesamt am Kapitalmarkt bewertet. „Nvidia hat in kürzester Zeit einmal sein altes Ich verloren“, bringt es Vanyo Walter vom Broker RoboMarkets auf den Punkt. Ein Prozent Kursbewegung bedeutet im Falle des wertvollsten Konzerns der Welt – übrigens ähnlich wie bei Microsoft und Apple – dass sich der Firmenwert um das Volumen von BMW, Mercedes und BASF verändert. „Nvidia ist sogar zwölfmal soviel wert wie die jahrzehntelange Gewinnmaschine CocaCola“, rechnet Experte Walter vor.