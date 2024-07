Diese Prognose geht aus einer Studie von Robin Greenwood und Andrei Shleifer von der Harvard University sowie von Yang You von der University of Hong Kong hervor. Ihre Studie mit dem Titel „Bubbles For Fama“ wurde im Journal of Financial Economics veröffentlicht. Sie fanden heraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Crashs umso größer ist, je stärker eine Branche den S&P 500 in den letzten zwei Jahren überflügelt hat. Die Forscher definieren einen Absturz als einen Rückgang um 40 % in den folgenden zwei Jahren.

Nvidia – Warnung aus Havard

Wenn das Zweijahres-Alpha einer Branche – die Marge, mit der sie den Markt übertrifft – nach den Berechnungen der Forscher 100 Prozentpunkte beträgt, liegt die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes bei 53 %. Sie steigt auf 76 %, wenn das Alpha 125 Prozentpunkte beträgt, und auf 80 %, wenn das Alpha 150 Prozentpunkte beträgt. Oberhalb dieses Wertes wird ein Absturz „fast sicher“.

Das Zweijahres-Alpha der Halbleiterindustrie liegt derzeit bei knapp 200 Prozentpunkten. Bei Nvidia sind es mehr als 600 Prozentpunkte.

